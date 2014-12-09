«Стеклотех» начнет принимать стеклотару

Для начала, мы предполагаем разместить на территории Богандинского муниципального образования, где расположен наш завод, несколько специальных контейнеров и оповестить об этом население. Примеры положительные уже есть. В Тюмени в этом направлении работают отдельные ТСЖ , которые поставили себе емкости для раздельного сбора мусора, и люди несут туда стекло. Мы готовы серьезно заняться этой темой. Начнем хотя бы с минимума — поставим специальные контейнеры у себя в поселке, а потом уже параллельно проведем такую же акцию в городе. Тем более сейчас в Тюмени есть много современных микрорайонов, где еще при строительстве применяются высокие экологические стандарты. Эти стандарты жильцы новых домов захотят сохранить и в будущем. Емкости для сбора мы можем изготовить самостоятельно или заказать их со стороны — предложения об этом уже поступают. Да, есть у нас в стране определенные проблемы с экологическим сознанием, но надо же с чего-то начинать. Только положительные примеры могут изменить ситуацию», — отметила Елена Острягина, передает ее слова районное у правление информационной политики.