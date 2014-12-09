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«Стеклотех» начнет принимать стеклотару

9 декабря 2014, 09:47
Один из крупнейших заводов Тюменского района «Стеклотех» намерен начать собственную экологическую программу по сбору стеклотары. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Елена Острягина.

«Я считаю, что на сегодняшний день тема сбора не просто актуальна, а уже давно назрела. Бытует такое мнение, что наши люди к раздельному сбору мусора не готовы. Отчасти это мнение справедливо. Но только отчасти, ведь мы наблюдаем и обратную ситуацию — люди готовы те же бутылки выбрасывать в отдельные контейнеры, им только нужно обеспечить условия.

Для начала, мы предполагаем разместить на территории Богандинского муниципального образования, где расположен наш завод, несколько специальных контейнеров и оповестить об этом население. Примеры положительные уже есть. В Тюмени в этом направлении работают отдельные ТСЖ, которые поставили себе емкости для раздельного сбора мусора, и люди несут туда стекло. Мы готовы серьезно заняться этой темой. Начнем хотя бы с минимума — поставим специальные контейнеры у себя в поселке, а потом уже параллельно проведем такую же акцию в городе. Тем более сейчас в Тюмени есть много современных микрорайонов, где еще при строительстве применяются высокие экологические стандарты. Эти стандарты жильцы новых домов захотят сохранить и в будущем. Емкости для сбора мы можем изготовить самостоятельно или заказать их со стороны — предложения об этом уже поступают. Да, есть у нас в стране определенные проблемы с экологическим сознанием, но надо же с чего-то начинать. Только положительные примеры могут изменить ситуацию», — отметила Елена Острягина, передает ее слова районное у правление информационной политики.

#Новости#Завод Стеклотех#Поселок Богандинский#Женя#Экономика
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