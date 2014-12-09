Минтранс хочет сократить план по строительству региональных дорог

Минтранс опубликовал новую редакцию программы «Развитие транспортной системы» до 2020 года. Объем строительства федеральных дорог ведомство предлагает сократить на 100 км — до 6,5 тысяч км, а количество региональных и местных дорог — до тысячи км, что в шесть раз меньше запланированных ранее 6,6 тысяч км.

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