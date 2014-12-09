Минтранс хочет сократить план по строительству региональных дорог

Минтранс опубликовал новую редакцию программы «Развитие транспортной системы» до 2020 года. Объем строительства федеральных дорог ведомство предлагает сократить на 100 км — до 6,5 тысяч км, а количество региональных и местных дорог — до тысячи км, что в шесть раз меньше запланированных ранее 6,6 тысяч км.
Суммарный объем принятой в апреле редакции программы насчитывает 12,2 трлн рублей. Программу потребовалось обновить из-за изменившихся «параметров социально-экономического развития РФ». Теперь ее бюджет вырос до 12,8 трлн рублей — дополнительные средства предлагается привлечь из федерального и регионального бюджетов.
Кроме возросшего бюджета новая редакция предусматривает перераспределение финансирования: расходы на магистральный железнодорожный транспорт, дорожное хозяйство и развитие системы ГЛОНАСС вырастут.
Кроме того, обновленная программа ставит менее амбициозные задачи. В частности, транспортная подвижность населения (среднее количество поездок на одного жителя страны) должна вырасти до 40,9% вместо прежних 56,6%, а объем ж/д перевозок — увеличиться в 1,2 раза, а не 1,4.
Объем строительства федеральных дорог предлагается сократить на 100 км — до 6,5 тыс. км, а количество региональных и местных дорог — до 1 тыс. км, что в шесть раз меньше запланированных ранее 6,6 тыс. км.
В мае Минтранс констатировал, что многие российские регионы отстают от обозначенной президентом задачи — Владимир Путин распорядился удвоить строительство дорог в период с 2012 по 2022 годы. В минувшем 2013 году этот показатель вырос лишь в 1,5 раза.