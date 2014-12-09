Икону и мощи Святой Блаженной Матроны Московской привезли в Тюмень

Божественная литургия состоялась в Благовещенском соборе в Тюмени 7 декабря. Ее провел митрополит Тобольской и Тюменский, настоятель Благовещенского собора Димитрий. Ему сослужили благочинный Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев, клирик собора иерей Алексей Симаков, и.о проректора Тюменского православного духовного училища иерей Димитрий Проходенко, клирик Знаменского кафедрального собора протодиакон Антоний Сушков.
Напомним, что Благовещенский собор — исторический кафедральный собор города Тюмени. Строительство собора началось в Тюмени по указу Петра I 31 мая 1700 года. Сейчас самый большой собор в Тюмени продолжают восстанавливать после его разрушения в советские времена с привлечением всех неравнодушных тюменцев. Об этом сообщает благотворительный фонд «Золотое детство».
Фото: religiityumeni.ru