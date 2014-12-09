nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Икону и мощи Святой Блаженной Матроны Московской привезли в Тюмень

9 декабря 2014, 11:11
Икона Святой Блаженной Матроны Московской, написанная по Благословлению Патриарха Московского и Всея Руси, с мощами прибыла в Тюмень 7 декабря. Божественную литургию в честь события провел митрополит Тобольской и Тюменский Димитрий. Увидеть реликвию тюменцы смогут в течение месяца.
Сюжет
Тюмень

Божественная литургия состоялась в Благовещенском соборе в Тюмени 7 декабря. Ее провел митрополит Тобольской и Тюменский, настоятель Благовещенского собора Димитрий. Ему сослужили благочинный Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев, клирик собора иерей Алексей Симаков, и.о проректора Тюменского православного духовного училища иерей Димитрий Проходенко, клирик Знаменского кафедрального собора протодиакон Антоний Сушков.

Напомним, что Благовещенский собор — исторический кафедральный собор города Тюмени. Строительство собора началось в Тюмени по указу Петра I 31 мая 1700 года. Сейчас самый большой собор в Тюмени продолжают восстанавливать после его разрушения в советские времена с привлечением всех неравнодушных тюменцев. Об этом сообщает благотворительный фонд «Золотое детство».

Фото: religiityumeni.ru

#Новости#Благовещенский собор#Тюмень#Икона Матроны#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25