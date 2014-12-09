Икону и мощи Святой Блаженной Матроны Московской привезли в Тюмень

Напомним, что Благовещенский собор — исторический кафедральный собор города Тюмени. Строительство собора началось в Тюмени по указу Петра I 31 мая 1700 года. Сейчас самый большой собор в Тюмени продолжают восстанавливать после его разрушения в советские времена с привлечением всех неравнодушных тюменцев. Об этом сообщает благотворительный фонд «Золотое детство».