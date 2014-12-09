Девушка на иномарке врезалась в грузовик

Еще одна женщина стала виновницей аварии на 7 км автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Около полуночи там опрокинулся автомобиля Opel. По предварительным данным, 25-летняя девушка, находившаяся за рулем, не справилась с управлением.