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Девушка на иномарке врезалась в грузовик

9 декабря 2014, 12:12
В понедельник, 8 декабря, около четырех часов дня на Червишевском тракте столкнулись Daewoo Matiz и грузовик Hino. По предварительным данным, 32-летняя женщина, управлявшая малолитражкой, превысила скорость и не смогла вовремя остановить автомобиль.

Стаж водительницы — два года, сообщили в ГИБДД Тюменской области. В результате происшествия женщина получила травмы головы, грудной клетки и позвоночника.

Еще одна женщина стала виновницей аварии на 7 км автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Около полуночи там опрокинулся автомобиля Opel. По предварительным данным, 25-летняя девушка, находившаяся за рулем, не справилась с управлением.

Стаж молодой водительницы всего год. В результате происшествия она сама, а также 36-летняя пассажирка иномарки, получили сотрясения головного мозга.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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