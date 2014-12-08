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В тюменской автошколе работали учителя без профобразования

8 декабря 2014, 09:35
Судебные приставы приостановили деятельность одной из тюменских автошкол на десять суток. Как выяснилось в ходе плановой проверки специалистами департамента по лицензированию и госаккредитации, некоторые учителя автошколы не имеют профессионального образования.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал автошколу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 10 суток. Указанный срок дается автошколе для устранения допущенных нарушений, сообщили в пресс-службе областного УФССП.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем заместителю директора автошколы вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об уголовной ответственности за невыполнение решения суда.

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