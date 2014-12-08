В тюменской автошколе работали учителя без профобразования

Судебные приставы приостановили деятельность одной из тюменских автошкол на десять суток. Как выяснилось в ходе плановой проверки специалистами департамента по лицензированию и госаккредитации, некоторые учителя автошколы не имеют профессионального образования.

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