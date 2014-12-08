«Рубин» одержал героическую победу над «Казцинк-Торпедо»

За пять минут до сирены «рубиновцам» ничего не оставалось как идти ва-банк. Паритет в матче восстановил все тот же Гусев при ассистенстве нового центрфорварда команды Константина Богдановского. Не успели хозяева порадоваться, как Францкевич капитулировал в четвертый раз: шайбу забросил Досжан Есиркенов. Казалось, что судьба матча уже решена, однако, в последний момент атакующее звено Виталия Ячменева героическими усилиями перевело игру в овертайм. Загидуллин набросил шайбу на «пятачок» гостей, где ее принял Александр Незнамов.