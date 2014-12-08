«Рубин» одержал героическую победу над «Казцинк-Торпедо»

Первая результативная атака хозяевами площадки была организована буквально за 23 секунды до конца первого периода, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Шайбу переправил в ворота Альберт Загидуллин после длительной осады ворот «Устинки». До этого гости успели отбиться в меньшинстве, получив гол в раздевалку уже после того, как игрок команды Станислав Веретенников вернулся на лед. В целом же период прошел в равной борьбе: сначала наседали тюменцы, ближе к середине вратаря хозяев Дениса Францкевича принялись нагружать усть-каменогорцы.
В следующем тайме игра еще более набрала обороты: на 32-й минуте паритет в счете восстановил форвард «Устинки» Артем Токарев, убежав один на один с Францкевичем. В ответ сибиряки устроили настоящий переполох в зоне гостей и в итоге на 39-й минуте Загидуллин оформил дубль. В этот момент тюменцы находились в меньшинстве.
Заключительный отрезок матча выдался по-настоящему жарким: в течение него было заброшено пять шайб. Начало положил финский легионер «Казцинк-Торпедо» Тему Виртала. На 48-й минуте он с подачи своего соотечественника Аннти Иленина затолкал шайбу в ворота «Рубина», восстановив тем самым счет. Затем после прострела Александра Волгоградского снаряд вновь оказался в сетке хозяев, отскочив от конька Владимира Гусева.
За пять минут до сирены «рубиновцам» ничего не оставалось как идти ва-банк. Паритет в матче восстановил все тот же Гусев при ассистенстве нового центрфорварда команды Константина Богдановского. Не успели хозяева порадоваться, как Францкевич капитулировал в четвертый раз: шайбу забросил Досжан Есиркенов. Казалось, что судьба матча уже решена, однако, в последний момент атакующее звено Виталия Ячменева героическими усилиями перевело игру в овертайм. Загидуллин набросил шайбу на «пятачок» гостей, где ее принял Александр Незнамов.
Овертайм проходил так, будто команды забыли о том, что не имеют права на ошибку. Атаки и контратаки следовали одна за другой, и в итоге на 65-й минуте Андрей Чибисов из угла площадки с неудобной руки целенаправленно перевел шайбу на Сергея Тополя и тот в одно касание отправил ее в ворота соперника.