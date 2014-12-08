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Почти весь город останется без воды менее, чем на сутки

8 декабря 2014, 17:22
Сегодня, 8 декабря, тюменцев просят запастись водой. Повреждение на сетях может оставить без нее полгорода.

Бригады тюменского водоканала сегодня в ночь проведут устранение повреждения на магистральном водоводе в районе улицы Мельникайте.

«Сегодня было выявлено повреждение на магистральном водоводе в районе улицы Мельникайте. Работы по устранению утечки решено проводить в ночное время, чтобы сократить доставляемые тюменцам неудобства, поскольку потребуется отключение одного из дюкеров через реку Туру, — говорит Владимир Кильтау, главный инженер компании «Тюмень Водоканал», — мы рекомендуем тюменцам произвести минимальный запас воды, поскольку, в связи с проводимыми аварийными работами, будет снижено давление в городской водопроводной сети и отмечаться перебои в водоснабжении в правобережной части города: от улицы Челюскинцев и района Московского тракта до Войновки и конца улицы Республики.

Специалисты тюменского водоканала в настоящий момент проводят переключения на сетях водоснабжения, чтобы максимально сократить снижение давления в городской водопроводной сети, за счёт увеличения подачи воды с Метелёвской водоочистной станции.

Работы по устранению повреждения начнутся сегодня в 22.00 и будут полностью завершены до 15.00 завтрашнего дня.

Тюменский водоканал приносит тюменцам извинения за временные неудобства.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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