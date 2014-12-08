Почти весь город останется без воды менее, чем на сутки

«Сегодня было выявлено повреждение на магистральном водоводе в районе улицы Мельникайте. Работы по устранению утечки решено проводить в ночное время, чтобы сократить доставляемые тюменцам неудобства, поскольку потребуется отключение одного из дюкеров через реку Туру, — говорит Владимир Кильтау, главный инженер компании «Тюмень Водоканал», — мы рекомендуем тюменцам произвести минимальный запас воды, поскольку, в связи с проводимыми аварийными работами, будет снижено давление в городской водопроводной сети и отмечаться перебои в водоснабжении в правобережной части города: от улицы Челюскинцев и района Московского тракта до Войновки и конца улицы Республики.