Инвесткомпания подала заявление о признании авиакомпании UTair банкротом

Напомним, пермский «Авиализинг» в 2012 году уже пытался безуспешно обанкротить UTair. Причиной судебных споров двух компаний тогда была долгосрочная аренда самолетов Ту-154. «Авиализинг» требовал от UTair просроченных выплат. «В 2011 году авиакомпания арендовала самолет у „Авиализинга“. За два года „ЮТэйр“ задолжала инвесткомпании порядка 2,6 млн рублей. „Авиализинг“ подал исковое заявление в суд о взыскании долга с авиакомпании. 20 марта 2014 года суд частично удовлетворил исковые требования из- за того, что „ЮТэйр“ частично оплатил долг — 1,4 млн рублей. По исполнительным производствам с авиакомпании было взыскано еще порядка 1 млн рублей долга», — пояснили в суде.