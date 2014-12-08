Инвесткомпания подала заявление о признании авиакомпании UTair банкротом

Заявление ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» о признании авиакомпании UTair банкротом не окажет влияния на операционную деятельность авиаперевозчика, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе UTair.
Заявление подано 4 декабря, зарегистрировано 8 декабря. «Авиализинг» требует признать авиакомпанию UTair банкротом из-за долга в размере около 3,5 млн рублей за аренду самолета Ту 154-М. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда.
В настоящее время сумма долга за аренду самолета превышает 3,5 млн рублей, отметили в суде со ссылкой на заявление «Авиализинга».
«Поэтому „Авиализинг“ обратился в суд с требованием признать банкротом UTair. Исковое заявление только зарегистрировано в суде. У суда есть пять дней на его принятие», — сказали в пресс-службе.
Напомним, пермский «Авиализинг» в 2012 году уже пытался безуспешно обанкротить UTair. Причиной судебных споров двух компаний тогда была долгосрочная аренда самолетов Ту-154. «Авиализинг» требовал от UTair просроченных выплат. «В 2011 году авиакомпания арендовала самолет у „Авиализинга“. За два года „ЮТэйр“ задолжала инвесткомпании порядка 2,6 млн рублей. „Авиализинг“ подал исковое заявление в суд о взыскании долга с авиакомпании. 20 марта 2014 года суд частично удовлетворил исковые требования из- за того, что „ЮТэйр“ частично оплатил долг — 1,4 млн рублей. По исполнительным производствам с авиакомпании было взыскано еще порядка 1 млн рублей долга», — пояснили в суде.
Также ранее в декабре лизинговая компания «ЮГРА СПб» обратилась в суд с требованием взыскать с UTair 687 млн рублей долга по четырем векселям.
Кроме того, аэропорты Кольцово и Перми требуют взыскать с UTair около 9,5 млн рублей. Иск Кольцово на сумму порядка 2 млн рублей зарегистрирован в арбитражном суде Свердловской области. Иск пермского аэропорта на сумму около 7 млн рублей поступил в краевой арбитражный суд.
Ранее арбитражный суда Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество UTair на сумму 11,8 млн долларов по иску Альфа-банка о взыскании долга.
UTair сейчас ведет оптимизацию и сокращение производства. В рамках программы «Импульс» компания намерена сократить на 20% маршрутной сети (в период осенне-зимней навигации 2014–2015 гг сокращены наиболее экономически неэффективные рейсы). По предварительным оценкам, «Импульс» позволит сократить производственные расходы UTair на 10 млрд рублей до конца 2015 года.