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Газ в Якушах появится до марта 2015 года

8 декабря 2014, 10:20
В деревне Якуши Тюменского района активно ведется жилищное строительство, но есть проблемы с газоснабжением. По вопросу газификации жилых домов к советнику главы государства обратилась жительница деревни.

На видеоприеме граждан, который 4 декабря 2014 года провел советник Президента Российской Федерации Антон Устинов, заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, принимавший участие в мероприятии от правительства Тюменской области, проинформировал, что строительство сетей газоснабжения по улице Полевой данного населенного пункта осуществлено за счет средств областного бюджета в рамках объекта «Тюменский район. Газоснабжение д. Якуши».

В соответствии с предоставленным администрацией Тюменского муниципального района адресным перечнем наряду с укладкой уличных газопроводов за счет бюджетных средств осуществлено строительство подводящих газопроводов к жилым домам граждан льготной категории.

Заявка на подключение к сети газораспределения направлена заявителем 31 октября 2014 года в центральный трест ОАО «Газпром газораспределение Север». Решение о технической возможности газификации указанного жилого дома уже принято.

Технологическое присоединение будет осуществлено в срок до 1 марта 2015 года, сообщается на сайте главного федерального инспектора по Тюменской области.

#Новости#Газоснабжение#Вячеслав Вахрин#Якуши деревня#Женя#Общество
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