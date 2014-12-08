Газ в Якушах появится до марта 2015 года

На видеоприеме граждан, который 4 декабря 2014 года провел советник Президента Российской Федерации Антон Устинов, заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, принимавший участие в мероприятии от правительства Тюменской области, проинформировал, что строительство сетей газоснабжения по улице Полевой данного населенного пункта осуществлено за счет средств областного бюджета в рамках объекта «Тюменский район. Газоснабжение д. Якуши».