Лучшие юристы региона получили награды

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн, поздравляя собравшихся, отметил: «Сейчас часто говорят о том, что у нас избыток юристов. Если говорить о людях, которые получили юридическое образование, можно согласиться. Но если иметь в виду профессионалов, людей высоких компетенций, то они сидят здесь, в зале. В Конституции четко прописано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вы делаете то, что позволяет повышать качество жизни, вы стоите на страже порядка и закона». Виктор Рейн вручил юристам почетные грамоты, нагрудные знаки и благодарности от Тюменской областной Думы.