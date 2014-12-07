Лучшие юристы региона получили награды

Лучшие юристы Тюменской области получили награды в честь своего профессионального праздника. Торжественное мероприятие прошло в пятницу, 5 декабря, в малом зале драмтеатра.
День юриста — молодой праздник, ему всего пять лет. Ровно столько же — тюменскому региональному отделению «Ассоциации юристов России». Общаясь с журналистами перед началом мероприятия, председатель областного отделения организации Анатолий Сушинских отметил, что сейчас в ассоциации состоят более 400 тюменских юристов.
«Пять лет назад нас было совсем немного, но в рядах ассоциации становится все больше членов с каждым годом, и теперь это единая областная организация, которая все расширяется. У нас очень работоспособные отделения в Тюмени, в Тобольске, в Заводоуковске, в Ишиме, которые тоже работают и развиваются», — заметил Анатолий Сушинских.
От имени главы региона юристов поприветствовал и поздравил с праздником вице-губернатор Сергей Сарычев. «Я точно знаю, насколько ответственна и сложна ваша работа. Вы оказываете серьезное влияние и на экономику, и на социальную политику, и на общественные отношения. От того, насколько законны и справедливы ваши решения, насколько верно вы следуете избранному делу, зависит социальное самочувствие наших земляков», — сказал он.
Сергей Сарычев вручил знак «Почетный работник охраны правопорядка Тюменской области» судье областного суда Михаилу Злыгостеву. Благодарности от имени губернатора получили начальник отдела кадров СУ СК РФ по Тюменской области Наталья Луканина, заместитель начальника отдела контроля за соблюдением законодательства областно управления ФАС Дмитрий Полухин и начальник правового отдела таможенной службы региона Наталья Ланцова.
Главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский от имени полномочного представителя президента в УФО объявил благодарность заместителю директора Тюменского городского многопрофильного центра Алексею Краеву и генеральному директору ЗАО «Консалтинговая компания ГОРСИ» Михаилу Горетому.
Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн, поздравляя собравшихся, отметил: «Сейчас часто говорят о том, что у нас избыток юристов. Если говорить о людях, которые получили юридическое образование, можно согласиться. Но если иметь в виду профессионалов, людей высоких компетенций, то они сидят здесь, в зале. В Конституции четко прописано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вы делаете то, что позволяет повышать качество жизни, вы стоите на страже порядка и закона». Виктор Рейн вручил юристам почетные грамоты, нагрудные знаки и благодарности от Тюменской областной Думы.
Анатолий Сушинских от имени председателя правления «Ассоциации юристов России» вручил почетные грамоты за высокие показатели в профессиональной деятельности Геннадию Лесовиченко, представляющему Антипинский нефтеперерабатывающий завод, судье областного суда Светлане Хамитовой и помощнику председателя Тюменского областного суда Игорю Лопареву.
Также председатель регионального отделения ассоциации подвел итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства. Так, лауреатом в номинации «Юрист-профессионал» стал заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов. Он был отмечен за высокий уровень профессионализма в области юриспруденции и многолетнюю безупречную работу в сфере укрепления законности. Начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Антон Машуков получил диплом как лучший молодой юрист.
Лауреатом в номинации «За вклад в юридическую науку» стал профессор кафедры конституционного и муниципального права института государства и права Николай Добрынин, а за «Правовое просвещение и воспитание» наградили советника ректора ТюмГУ Ольгу Загвязинскую и директора филиала ТюмГУ в Заводоуковске Ярослава Ильина, которые успешно курируют проект «Открытая школа права».
Победителем в главной номинации конкурса — «Юрист года — 2014» — стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Награду ему вручили за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, активное развитие института оказания бесплатной юридической помощи и юридической науки в Тюменской области.