«Рубин» прервал череду поражений победой над «Ермаком»

По сравнению с предыдущим матче против «Зауралья» хозяева вышли на лед в существенно обновленном составе. Обязанности центрфорварда вместо капитана команды Льва Трифовонова исполнял 37-летний защитник Сергей Розин. Андрей Чибисов, прибывший на подмогу из «Югры», был отряжен в атакующее звено к Сергею Тополю и Сергею Севостьянову. Ведущей тройкой нападающих стали Денис Ячменев, Александр Незнамов и Альберт Загидуллин. В качестве защитников с ними на лед выходили Сергей Карпов и Евгений Хвостов.
В конечном итоге именно эта связка принесла две результативных шайбы в первом периоде. На 8-ой минуте Загидуллин отправил снаряд в сетку ворот гостей, реализовав тем самым пас Хвостова. Ангарчане довольно скоро восстановили паритет ответным голом Александра Архипова, воодушевившись организовали еще несколько острых моментов у ворот гостей, однако, вскоре их пыл отсудил Карпов. На 13-ой минуте он отправил шайбу в сетку ворот «Ермака» с синей линии. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом «Рубина».
Второй тайм рубиновцы предпочли провести осторожно, дабы не нарваться на очередную контратаку. Отрезок приближался к середине, когда Карпов оформил дубль — 3:1. В дальнейшем хозяева продолжали сдержанную тактику, пытаясь подловить соперника на ошибках. В ряде случаев возникали и другие острые моменты у ворот «Ермака», однако, голкипер гостей Иван Полошков сохранял хладнокровие.
Логично, что и заключительный период прошел в осторожном сдержанном ключе. Хозяева старались не пропустить, а ангарчане так и не смогли найти подходящего оружия для эффективных атак. Одним из самых ярких моментов стал «дежурный» штраф голкипера «Рубина» Дениса Францкевича, которому пришлось покинуть поле на две минуты. Однако и за это время ворота хозяев остались в неприкосновенности.
Напомним, вторая игра домашней серии «Рубина» состоится уже завтра, 7 декабря. Соперниками тюменцев станет сосед по турнирной таблице — «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска. В «регулярке» ВХЛ команда занимает 15 место с 40 очками в активе. «Рубин» расположился на одну строчку выше.