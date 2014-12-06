«Рубин» прервал череду поражений победой над «Ермаком»

В конечном итоге именно эта связка принесла две результативных шайбы в первом периоде. На 8-ой минуте Загидуллин отправил снаряд в сетку ворот гостей, реализовав тем самым пас Хвостова. Ангарчане довольно скоро восстановили паритет ответным голом Александра Архипова, воодушевившись организовали еще несколько острых моментов у ворот гостей, однако, вскоре их пыл отсудил Карпов. На 13-ой минуте он отправил шайбу в сетку ворот «Ермака» с синей линии. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом «Рубина».