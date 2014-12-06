Наемный работник пытался сбежать из города с крадеными деньгами

Подозрения женщины сразу пали на своих иногородних работников, которые были наняты в качестве разнорабочих. Сразу после кражи они уволились и пропали. Некоторое время работодательница пыталась сама разыскать нерадивых подчиненных, однако, ее усилия не увенчались успехом. Даже в квартире, которую они снимали, проживали другие люди.