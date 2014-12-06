Наемный работник пытался сбежать из города с крадеными деньгами

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, сообщение о краже поступило еще во вторник, 2 декабря. В отдел полиции № 7 обратилась тюменка, которая пояснила, что недавно из ее сумки, которую она оставила в подсобном помещении, пропали средства.
Подозрения женщины сразу пали на своих иногородних работников, которые были наняты в качестве разнорабочих. Сразу после кражи они уволились и пропали. Некоторое время работодательница пыталась сама разыскать нерадивых подчиненных, однако, ее усилия не увенчались успехом. Даже в квартире, которую они снимали, проживали другие люди.
В итоге поисками подозреваемых занялись сотрудники уголовного розыска. Уже в отделе полиции они установили личность подозреваемого, а вскоре он был задержан. Потерпевшей частично возвращено ее имущество. Подозреваемым оказался 24-летний молодой человек из Ноябрьска, ранее судимый за нанесение побоев. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).
Сотрудники полиции в свою очередь напоминают, что при возникновении подобных ситуации не стоит самостоятельно решать «проблемы». В случае совершения преступлений незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.