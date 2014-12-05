Якушев призывает медработников сообщать о снижении зарплаты

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев просит медиков писать к нему в блог. Причина — сообщения о якобы имеющемся снижении зарплаты в последние два месяца в некоторых учреждениях здравоохранения.
«Ко мне начали поступать точечные сигналы о якобы имеющемся снижении заработной платы в последние два месяца в некоторых учреждениях здравоохранения. Прошу вас написать ко мне в блог, если такое произошло у вас на работе. Укажите свои контакты, чтобы я мог разобраться детально, в чем дело. Если есть нарушения, важно их оперативно устранить. Рассчитываю на вас», — написал на своем сайте глава региона.
Напомним, что средняя зарплата врачей в Тюменской области по итогам 2013 года составила 50 тыс. 500 рублей.
Фото: pereslavl.ru