nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Якушев призывает медработников сообщать о снижении зарплаты

5 декабря 2014, 13:09
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев просит медиков писать к нему в блог. Причина — сообщения о якобы имеющемся снижении заплаты в последние два месяца в некоторых учреждениях здравоохранения.
Сюжет
Тюмень

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев просит медиков писать к нему в блог. Причина — сообщения о якобы имеющемся снижении зарплаты в последние два месяца в некоторых учреждениях здравоохранения.

«Ко мне начали поступать точечные сигналы о якобы имеющемся снижении заработной платы в последние два месяца в некоторых учреждениях здравоохранения. Прошу вас написать ко мне в блог, если такое произошло у вас на работе. Укажите свои контакты, чтобы я мог разобраться детально, в чем дело. Если есть нарушения, важно их оперативно устранить. Рассчитываю на вас», — написал на своем сайте глава региона.

Напомним, что средняя зарплата врачей в Тюменской области по итогам 2013 года составила 50 тыс. 500 рублей.

Фото: pereslavl.ru

#Новости#Зарплата#Медики#Тюменская область#Здравоохранение#Правительство области#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25