Якушев призывает медработников сообщать о снижении зарплаты

«Ко мне начали поступать точечные сигналы о якобы имеющемся снижении заработной платы в последние два месяца в некоторых учреждениях здравоохранения. Прошу вас написать ко мне в блог, если такое произошло у вас на работе. Укажите свои контакты, чтобы я мог разобраться детально, в чем дело. Если есть нарушения, важно их оперативно устранить. Рассчитываю на вас», — написал на своем сайте глава региона.