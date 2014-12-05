Рубль ускорил падение на фоне дешевеющей нефти

10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом, регулятор фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля. 7 ноября ЦБ заявил о готовности поддержать рубль благодаря увеличению в любой момент валютных интервенций, а также задействуя иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка. Об этом пишет «Лента. Ру».