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Рубль ускорил падение на фоне дешевеющей нефти

5 декабря 2014, 10:07
Курс рубля ускорил падение на фоне дешевеющей нефти марки Brent. Ее цена упала ниже 70 долларов за баррель. На 17:30 по московскому времени доллар на Московской бирже стоил 54,05 рубля (прибавил 85 копеек), евро — 66,99 рубля (прибавил 1,3 рубля).
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Тюмень

Официальный курс евро на 5 декабря — 64,84 рубля, доллара — 52,69 рубля.

Ранее 3 декабря в ходе биржевых торгов курсы доллара и евро в очередной раз обновили исторические максимумы. За американскую валюту давали 54,91 рубля, за европейскую — 67,9 рубля.

10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом, регулятор фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля. 7 ноября ЦБ заявил о готовности поддержать рубль благодаря увеличению в любой момент валютных интервенций, а также задействуя иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка. Об этом пишет «Лента. Ру».

Фото: antipove.livejournal.com

#Новости#Экономика#Тюмень#Рубль#Саша
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