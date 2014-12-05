Предприятия накажут за плохую уборку снега в октябре

Напомним, что 18 и 19 октября текущего года на Тюмень обрушился сильнейший снегопад. При этом дорожные службы «ДЭУ КАО» и «СибАгро», обязанные обеспечить очистку улиц от снега, свою работу должным образом не выполняли. А департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени надлежащий контроль за содержанием автомобильных дорог местного значения не осуществлял. Все это привело к «пробкам» и недовольству горожан.