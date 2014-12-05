Предприятия накажут за плохую уборку снега в октябре

Напомним, что 18 и 19 октября текущего года на Тюмень обрушился сильнейший снегопад. При этом дорожные службы «ДЭУ КАО» и «СибАгро», обязанные обеспечить очистку улиц от снега, свою работу должным образом не выполняли. А департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени надлежащий контроль за содержанием автомобильных дорог местного значения не осуществлял. Все это привело к «пробкам» и недовольству горожан.
В связи с этим прокуратура г. Тюмени в адрес главы города внесла представление, по результатам рассмотрения которого директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта привлечен к дисциплинарной ответственности. «Глава администрации города Александр Моор объявил замечание директору департамента Виктору Смолину в ноябре текущего года», — пояснили в прокуратуре города.
Кроме того, прокуратура возбудила в отношении «ДЭУ КАО» и «СибАгро» административные дела по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). По результатам их рассмотрения ОГИБДД УМВД РФ по г. Тюмени оштрафовало каждую организацию на 300 тыс. рублей.
Фото: carclub.ru