Один из главных полицейских региона Сергей Сидаш ушел на пенсию

В УМВД России по Тюменской области проводили на пенсию Сергея Сидаша, который много лет занимал должность заместителя руководителя ведомства, а также был начальником полиции.
Сергей Сидаш проработал в органах правопорядка почти сорок лет. За это время он прошел путь от инспектора уголовного розыска УВД Талды Курганской области до начальника тюменской полиции. Долгое время Сергей Сидаш работал на Ямале и в в ХМАО, возглавлял управления внутренних дел в Нягани, Надыме и Сургуте. С сентября 2007 года указом был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Тюменской области, начальника криминальной милиции, а с 2011 года, после аттестации, стал заместителем начальника УМВД России по Тюменской области — начальником полиции.
Отметим, что Сергей Сидаш неоднократно брал на себя руководство региональным управлением МВД в непростые для ведомства времена — в частности, после гибели Павла Недоростова и отставки Михаила Корнеева.
«Согласно приказу, Сергей Иванович уволен по выслуге лет 24 ноября 2014 года. На одном из совещаний в управлении его торжественно проводили на заслуженный отдых, поблагодарив за большой труд и многолетнюю работу», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Еще одно совещание в торжественной обстановке прошло в УМВД по г. Тюмени. Сергей Сидаш был куратором данного подразделения в течение 7 лет. «Самое главное, чтобы никто ни на секунду не сомневался в выбранной профессии. Чтобы в итоге население должным образом оценивало нашу работу. Мы, пенсионеры, будем надеяться, что охранять порядок вы будете с достоинством. Помните, что такой коллектив — это одна большая семья, где надо поддерживать друг друга и своего руководителя. Только так будет коваться победа над преступностью», — напутствовал сотрудников городского управления МВД Сергей Сидаш.
Добавим, что должность заместителя руководителя УМВД по Тюменской области, начальника полиции пока вакантна.