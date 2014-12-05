Один из главных полицейских региона Сергей Сидаш ушел на пенсию

Еще одно совещание в торжественной обстановке прошло в УМВД по г. Тюмени. Сергей Сидаш был куратором данного подразделения в течение 7 лет. «Самое главное, чтобы никто ни на секунду не сомневался в выбранной профессии. Чтобы в итоге население должным образом оценивало нашу работу. Мы, пенсионеры, будем надеяться, что охранять порядок вы будете с достоинством. Помните, что такой коллектив — это одна большая семья, где надо поддерживать друг друга и своего руководителя. Только так будет коваться победа над преступностью», — напутствовал сотрудников городского управления МВД Сергей Сидаш.