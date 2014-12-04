Тюменцев рассмешат Зощенко и Довлатовым

Зощенко, Довлатова, Кольцова, Платонова прочитает на сцене Тюменской филармонии народный артист России Александр Филиппенко на вечере советской сатиры «Смех отцов».
Любимый миллионами бывших советских людей, сегодня разбросанных по всему свету, популярный киноартист, руководитель собственного театра «Моно-Дуэт-Трио» — можно сказать, биография типичного шестидесятника, каким Филиппенко и является.
При этом он умудрился дойти до наших прагматичных времен, ничего не растеряв по дороге: ни друзей, ни веру в идеалы, ни приверженность классической литературе. И даже легкомысленная эстрада его не сбила с толку, так как он валяет дурака не один, а на пару с Зощенко, Чеховым, Булгаковым, Аверченко, Гоголем…
Великолепный мастер разговорного жанра на вечере Советской сатиры представит литературно музыкальную композицию по произведениям Зощенко, Довлатова, Кольцова, Платонова.
Это будет настоящим пиршеством для театральных гурманов.
Цена билетов: 600 — 2500 рублей.