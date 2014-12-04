Тюменцев рассмешат Зощенко и Довлатовым

При этом он умудрился дойти до наших прагматичных времен, ничего не растеряв по дороге: ни друзей, ни веру в идеалы, ни приверженность классической литературе. И даже легкомысленная эстрада его не сбила с толку, так как он валяет дурака не один, а на пару с Зощенко, Чеховым, Булгаковым, Аверченко, Гоголем…