Тюменские предприятия получат поддержку из федерального бюджета

Глава региона Владимир Якушев сообщил, что ежегодно на поддержку промышленных предприятий областной бюджет выделяет порядка 400 млн рублей. Среди основных инструментов поддержки — возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам, привлеченным на инвестиционные проекты, возмещение части стоимости оборудования, затрат на инфраструктуру.
Глава Минпромторга Денис Мантуров дал позитивную оценку работе региона в этом направлении, подчеркнув, что Минпромторг готов участвовать в софинансировании этих расходов. По его словам, уже в следующем году Министерство рассчитывает реализовать эту меру поддержки, что позволит достичь максимального синергетического эффекта федеральных и региональных программ развития промышленности.
Кроме того, Минпромторг поддержал предложение региона внести изменения в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которым при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем проведения конкурса, аукциона или запроса предложений участникам закупки, заявки на участие или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15%.
В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом и Тюменской областью. Была достигнута договоренность о том, что вопросы реализации планов импортозамещения, в частности, в сфере производства нефтегазового оборудования, новые инструменты промышленной политики и меры государственной поддержки в связи с планируемым принятием закона «О промышленной политике» будут обсуждаться 23 декабря на координационном совете в Кирове, где Тюменская область представит свои предложения и поделится опытом. Об этом пишет пресс-служба губернатора Тюменской области.
Фото: admtyumen.ru