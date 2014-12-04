Тюменские предприятия получат поддержку из федерального бюджета

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом и Тюменской областью. Была достигнута договоренность о том, что вопросы реализации планов импортозамещения, в частности, в сфере производства нефтегазового оборудования, новые инструменты промышленной политики и меры государственной поддержки в связи с планируемым принятием закона «О промышленной политике» будут обсуждаться 23 декабря на координационном совете в Кирове, где Тюменская область представит свои предложения и поделится опытом. Об этом пишет пресс-служба губернатора Тюменской области.