Путин заявил о необходимости контроля цен на продукты и лекарства

При этом глава государства подчеркнул, что снижение курса национальной валюты повышает ценовую конъюнктуру и конкурентоспособность отечественных компаний. По его мнению, этот фактор должен быть использован для проведения политики импортозамещения, «во всяком случае, там, где это целесообразно и необходимо». Речь, по словам Путина, идет в том числе и о качественных и доступных продуктах и лекарствах собственного производства.