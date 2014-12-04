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Путин заявил о необходимости контроля цен на продукты и лекарства

4 декабря 2014, 17:10
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости обеспечить контроль цен на продукты, медикаменты, а также другие товары первой необходимости.
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Тюмень

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию По словам президента, ослабление рубля «усиливает риски краткосрочного всплеска инфляции». В связи с этим он подчеркнул, что правительство должно защитить интересы граждан, «прежде всего — с небольшими доходами». Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

При этом глава государства подчеркнул, что снижение курса национальной валюты повышает ценовую конъюнктуру и конкурентоспособность отечественных компаний. По его мнению, этот фактор должен быть использован для проведения политики импортозамещения, «во всяком случае, там, где это целесообразно и необходимо». Речь, по словам Путина, идет в том числе и о качественных и доступных продуктах и лекарствах собственного производства.

Фото: enc.cap.ru

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