Новые предприятия района позволят создать десятки рабочих мест

«Сегодня мы рассмотрели новые проекты, представленные инвесторами и обсудили, как ведется контроль за исполнением тех решений совета, которые были приняты ранее. Надо отметить, что инвестиционная активность на территории района довольно высокая. Это доказывает и тот факт, что на одном заседании мы рассмотрели целых три проекта, и все они, к слову, получили одобрение. Будем надеяться, что эти проекты будут реализованы нашими инвесторами на территории Тюменского района», — отметил заместитель главы Виталий Беспалов.