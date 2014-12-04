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Новые предприятия района позволят создать десятки рабочих мест

4 декабря 2014, 14:00
На очередном заседании инвестиционного совета в администрации Тюменского муниципального района обсудили вопрос появления новых проектов, которые позволят создать несколько десятков новых рабочих мест.

«Сегодня мы рассмотрели новые проекты, представленные инвесторами и обсудили, как ведется контроль за исполнением тех решений совета, которые были приняты ранее. Надо отметить, что инвестиционная активность на территории района довольно высокая. Это доказывает и тот факт, что на одном заседании мы рассмотрели целых три проекта, и все они, к слову, получили одобрение. Будем надеяться, что эти проекты будут реализованы нашими инвесторами на территории Тюменского района», — отметил заместитель главы Виталий Беспалов.

Так, есть интерес предпринимателей к постройке в Московском муниципальном образовании базы по обработке древесины и производству керамзитоблоков для реализации их в Тюмени и Тюменской области. Одна из компаний представила проект завода по выпуску асфальтобетонной смеси в Червишевском муниципальном образовании, еще один потенциальный инвестор — предприятие по производству электротехнической продукции, также в Московском МО, сообщает управление информационной политики района.

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