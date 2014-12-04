Драчуньи из Переваловской школы не будут серьезно наказаны

Прекращено уголовное преследование в отношении 17-летней школьницы — одной из участниц драки переваловских школьниц, которая произошла в конце сентября в поле возле станции Подъем. Следствие посчитало, что можно серьезно не наказывать девочку, хватит и принудительных мер воспитательного воздействия.
Напомним, в начале октября появилась информация, что старшеклассницы средней школы Переваловского поселения вызвали 16-летнюю девочку на так называемую «стрелу», избивали и унижали ее, снимая происходившее на мобильный телефон. У родителей пострадавшей есть видео конфликта, которое попало в соцсети, а также справка от врача, где значится, что у их дочери множественные ушибы мягких тканей головы, лица, шейного отдела позвоночника. Было возбуждено уголовное дело. Чуть позже в полицию обратились родители второй участницы драки — 17-летней школьницы.
Ситуацию под личный контроль взял губернатор Тюменской области. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная, к которой также обратились представители младшей из участниц драки, на недавней пресс-конференции отметила, что в случившемся частично виноваты родители. «Среди причин на первое место я поставлю отстраненность родителей, отсутствие контроля за досуговой занятостью детей, внутренними проблемами, с которыми они сталкиваются и, самое главное, уверенность в том, что «мой ребенок хороший», — сказала тогда Галина Калюжная.
Проведенная прокуратурой проверка показала, что в учебном заведении знали о конфликте девочек, но никаких мер по его урегулированию принято не было. В настоящее время наказаны несколько должностных лиц, в том числе, и работники школы.
Что касается самих девочек — участниц драки, то 14 ноября старшей из них было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои). Девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Отметим, что данная статья более мягкая, чем статьи, связанные с причинением какого-либо вреда здоровью. Дело в том, что, по мнению экспертов, кровоподтеки и ссадины на голове не причинили вреда здоровью 16-летней потерпевшей.
Как полагает следствие, исправление обвиняемой школьницы может быть достигнуто без применения к ней мер уголовного наказания. В связи с этим уголовное преследование в отношении нее было прекращено и перед судом возбуждено ходатайство о применении к ней принудительной меры воспитательного воздействия.
Сегодня прокуратура Тюменского района направила материалы уголовного дела в Тюменский районный суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры воспитательного характера. Это значит, что для 17-летней девушки вся история может закончиться простым предупреждением, ограничением досуга, или ее могут обязать загладить причиненный вред.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, по встречному заявлению обвиняемой о привлечении ее соперницы к ответственности по ч.1 ст. 116 УК РФ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в ее действиях. Признано, что 16-летняя школьница «ударила свою обидчицу в ответ на ее противоправные и провокационные действия».