В Тюмени откроется горнолыжный сезон

Перед основной программой, с 13:00 — бесплатное обучение катанию на сноуборде для всех желающих. Кроме того, откроются все зимние площадки базы отдыха «Кулига-Парк»: каток, тюбинг, катание на собачей упряжке, санях, беговых лыжах и зорбе и, конечно же, спуск с горы на горных лыжах и сноуборде. Отправление бесплатного автобуса в 12:00 от Областной библиотеки.