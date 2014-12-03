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В Тюмени откроется горнолыжный сезон

3 декабря 2014, 09:00
В субботу, 6 декабря, 2014 года в 14.00 в загородном спортивно-оздоровительном клубе «Кулига-Парк» состоится открытие горнолыжного сезона. Мероприятие пройдет при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Для гостей праздника будут организованы концертная программа, тест драйв квадрациклов и розыгрыш призов. Ведущий мероприятия — МС Колобаня (Екатеринбург). В рамках развлекательной программы пройдут показательные выступления и мастер-классы от профессиональных спортсменов.

Перед основной программой, с 13:00 — бесплатное обучение катанию на сноуборде для всех желающих. Кроме того, откроются все зимние площадки базы отдыха «Кулига-Парк»: каток, тюбинг, катание на собачей упряжке, санях, беговых лыжах и зорбе и, конечно же, спуск с горы на горных лыжах и сноуборде. Отправление бесплатного автобуса в 12:00 от Областной библиотеки.

Партнёр зимнего сезона: Магазин одежды «DC store».

Официальный спонсор мероприятия: служба заказа такси «НонСтоп».

Призы предоставлены партнерами: автосалон «Базис Моторс», артъ-пространство и отель «Квартира 50», сеть лингвистических центров «Еврошкола», Компания «Десертница», Печать на футболках «DveGolovi», Тюменский «Дом Кино», Школа йоги «Мудра».

Информационные партнеры: радиостанция «Хит-ФМ», радио «DJ Станция», журнал «Автопрайс», информационно-развлекательный портал «Анатомия отдыха», сайт «Отдых 72» и Информационный портал «Мегатюмень».

6 декабря в 14:00, база отдыха «Кулига-Парк», 32-ой км. Ирбитского тракта.

#Новости#Зимние виды спорта#Кулига-Парк#Женя#Культура
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