В Тюмени откроется горнолыжный сезон

Для гостей праздника будут организованы концертная программа, тест драйв квадрациклов и розыгрыш призов. Ведущий мероприятия — МС Колобаня (Екатеринбург). В рамках развлекательной программы пройдут показательные выступления и мастер-классы от профессиональных спортсменов.
Перед основной программой, с 13:00 — бесплатное обучение катанию на сноуборде для всех желающих. Кроме того, откроются все зимние площадки базы отдыха «Кулига-Парк»: каток, тюбинг, катание на собачей упряжке, санях, беговых лыжах и зорбе и, конечно же, спуск с горы на горных лыжах и сноуборде. Отправление бесплатного автобуса в 12:00 от Областной библиотеки.
Партнёр зимнего сезона: Магазин одежды «DC store».
Официальный спонсор мероприятия: служба заказа такси «НонСтоп».
Призы предоставлены партнерами: автосалон «Базис Моторс», артъ-пространство и отель «Квартира 50», сеть лингвистических центров «Еврошкола», Компания «Десертница», Печать на футболках «DveGolovi», Тюменский «Дом Кино», Школа йоги «Мудра».
Информационные партнеры: радиостанция «Хит-ФМ», радио «DJ Станция», журнал «Автопрайс», информационно-развлекательный портал «Анатомия отдыха», сайт «Отдых 72» и Информационный портал «Мегатюмень».
6 декабря в 14:00, база отдыха «Кулига-Парк», 32-ой км. Ирбитского тракта.