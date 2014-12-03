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В Тюмени организатора шоу Ильи Авербуха оштрафовали за непристойную сцену

3 декабря 2014, 16:01
Организатор ледового шоу Ильи Авербуха в Тюмени привлечен к административной ответственности за нарушение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ответчику назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Шоу проходило 9 февраля 2014 года во Дворце спорта в Тюмени. Согласно присвоенной возрастной категории, выставленной организаторами шоу на афишах, на концерте могли присутствовать дети в возрасте от шести лет. Возмущение зрителей вызвал номер «Есть женщины в русских селениях», где два фигуриста, один из которых был переодет в женщину, имитировали откровенную сцену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Сценография явно не предназначалась для детей до 16 лет. Телодвижения двух фигуристов многие зрители расценили как выходящие за рамки приличия и общественной нравственности и посчитали даже вредными для детской психики», — сообщается на сайте Тюменского родительского комитета.

«В подтверждение нарушения управлением Минкультуры РФ по УФО проведена соответствующая экспертиза. По результатам рассмотрения дела судом компании-организатору шоу назначено административное наказание в виде штрафа», — сказали сегодня в суде.

Фото: newslab.ru

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