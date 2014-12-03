В Тюмени организатора шоу Ильи Авербуха оштрафовали за непристойную сцену

Шоу проходило 9 февраля 2014 года во Дворце спорта в Тюмени. Согласно присвоенной возрастной категории, выставленной организаторами шоу на афишах, на концерте могли присутствовать дети в возрасте от шести лет. Возмущение зрителей вызвал номер «Есть женщины в русских селениях», где два фигуриста, один из которых был переодет в женщину, имитировали откровенную сцену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.