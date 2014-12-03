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Ученики 1–4 классов второй смены не учатся

3 декабря 2014, 11:00
Сегодня, 3 декабря, из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-ой смены в школах города Тюмени для учеников 1–4 классов отменяются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Первая смена начальных классов тоже осталась дома.

Напомним, что параметры погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных учреждениях юга Тюменской области, рекомендованы Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и согласованы с Главным Управлением МЧС России по Тюменской области.

Информацию об отмене занятий можно получить: на официальном сайте администрации города Тюмени, в городской службе информации (тел. 45-15-20) с 6.20 до 8.00 и с 10.45 до 12.00 часов; из средств массовой информации по радиостанциям: радио «Добрые песни», «Русское радио», «Регион-Тюмень»; в социальных сетях: «Twitter.com» (страница «Tyumen adm»), «Вконтакте» (страница «Тюмень. Информация»), «Facebook» (страница «Тюмень. Информация»).

Отметим, что при возникновении спорной ситуации, родитель сам вправе принимать решение о посещении своего ребенка образовательного учреждения, при этом учитывая все условия.

В актированные дни в школах города организовано дежурство педагогических работников по встрече и проведению внеучебных мероприятий с учениками, пришедшими в образовательное учреждение, сообщает департамент образования.

#Новости#Школьники#Актированный день#Женя#Общество
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