Ученики 1–4 классов второй смены не учатся

Информацию об отмене занятий можно получить: на официальном сайте администрации города Тюмени, в городской службе информации (тел. 45-15-20) с 6.20 до 8.00 и с 10.45 до 12.00 часов; из средств массовой информации по радиостанциям: радио «Добрые песни», «Русское радио», «Регион-Тюмень»; в социальных сетях: «Twitter.com» (страница «Tyumen adm»), «Вконтакте» (страница «Тюмень. Информация»), «Facebook» (страница «Тюмень. Информация»).