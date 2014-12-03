Тюменские власти предлагают архитекторам заняться сквером Железнодорожников

Сквер Железнодорожников появился в районе улицы Трактовая и Мориса Тореза в 1968 году при активном участии работников железной дороги Тюмени. Однако получил он свое название сравнительно недавно, в 2011 году, после настойчивых просьб ветеранов железнодорожного транспорта и общественников в адрес городских властей. В 2014 году эта территория не попала в муниципальную программу по благоустройству зеленых зон в Тюмени. Эти работы запланированы проектом бюджета на 2015 год.
Тем не менее до начала благоустройства, как это положено, необходимо разработать проектно-сметную документацию. И здесь тюменские власти намерены заручиться поддержкой общественности и молодых тюменских архитекторов.
По замыслу железнодорожников в центре обновленного сквера должен находиться памятник ветеранам отрасли, участникам Великой Отечественной войны. Правда, разработкой его эскиза и установкой будут заниматься не тюменские власти — эту обязанность взяло на себя руководство СвЖД, уральского филиала ОАО «РЖД». А вот внешним обликом ландшафта и стилистическим оформлением займутся уже участники конкурса, главное, чтобы будущая скульптура органично вписалась в их проект.
По словам руководителя Калининской управы Марины Артемьевой, будет весьма приветствоваться, если железнодорожная тема будет каким-либо образом обыграна в элементах оформления: фонарях освещения, скамейках, ограждениях и прочих деталях. Городские власти очень надеются на творческую активность и полет фантазии молодых архитекторов и дизайнеров. «Хотелось бы увидеть в этом сквере что-то новое и не однотипное. Мы все привыкли в нашем городе к пешеходным дорожкам, вымощенным брусчаткой или асфальтом, скамейкам, урнам и цветникам. Хотелось бы чего-то такого, чтобы внимание горожан привлекалось не только к скверу и памятнику, а еще чему-то необычному. Сейчас очень много новых технологий в строительстве и благоустройстве, которые мы бы хотели увидеть в этом сквере, — отметила руководитель управы. — Все-таки под его реконструкцию заложены солидные деньги, поэтому не хотелось бы, чтобы реконструкция прошла, а он в итоге оказался невостребованным».
Конкурс, объявленный администрацией, проводится в один этап. Заявки на участие в нем будут приниматься с 20 декабря 2014 года по 3 января 2015. В ходе него до 4 января участникам предстоит представить комиссии свое видение этой озелененной территории в виде эскиза, а также двух-трех детализаций плана, наиболее отражающих индивидуальность проекта. О подробностях участия вскоре будет объявлено на официальном сайте администрации города.
В ходе отбора лучших кандидатов будет организован интернет-опрос населения, а также ориентировочно 12 января общественные слушания в средней школе № 30. Подведение итогов, где будут названы победители, запланировано на 16 января в Управе Калининского административного округа. Для авторов трех самых удачных работ предусмотрены денежные премии, выделенные Сбербанком. Победитель получит 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 50 тысяч, за третье — 30 тысяч рублей.