Тюменские власти предлагают архитекторам заняться сквером Железнодорожников

По словам руководителя Калининской управы Марины Артемьевой, будет весьма приветствоваться, если железнодорожная тема будет каким-либо образом обыграна в элементах оформления: фонарях освещения, скамейках, ограждениях и прочих деталях. Городские власти очень надеются на творческую активность и полет фантазии молодых архитекторов и дизайнеров. «Хотелось бы увидеть в этом сквере что-то новое и не однотипное. Мы все привыкли в нашем городе к пешеходным дорожкам, вымощенным брусчаткой или асфальтом, скамейкам, урнам и цветникам. Хотелось бы чего-то такого, чтобы внимание горожан привлекалось не только к скверу и памятнику, а еще чему-то необычному. Сейчас очень много новых технологий в строительстве и благоустройстве, которые мы бы хотели увидеть в этом сквере, — отметила руководитель управы. — Все-таки под его реконструкцию заложены солидные деньги, поэтому не хотелось бы, чтобы реконструкция прошла, а он в итоге оказался невостребованным».