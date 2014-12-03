nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские биатлонисты выйдут на индивидуальную гонку в Эстерсунде

3 декабря 2014, 14:26
В шведском Эстерсунде сегодня, 3 декабря, состоятся первые мужские индивидуальные старты на 20 километров в рамках Кубка мира по биатлону. На дистанцию с четырьмя огневыми рубежами подали заявки 102 спортсмена, включая шестерых россиян.

Согласно стартовым протоколам на сайте Союза биатлонистов России, на старт индивидуального первенства в составе российской сборной выйдут трое тюменцев. Евгений Гараничев побежит 20-ым сразу перед многократным олимпийским чемпионом Уле Эйнаром Бьорндаленом. Тимофей Лапшин стартует сороковым по счету, а Иван Черезов — 81-ым. Возглавил же стартовые позиции еще один россиянин и в прошлом представитель тюменского биатлона Антон Шипулин.

В соперниках у россиян на этих стартах будут все ведущие биатлонисты планеты, включая к примеру братьев Симона и Мартена Фуркадов и норвежца Эмиля Хегле Свенсена. В прошлом сезоне Свенсен показал лучший результат именно в индивидуальных гонках.

#Новости#Кубок мира#Биатлон#Спортсмены#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25