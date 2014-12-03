Тюменские биатлонисты выйдут на индивидуальную гонку в Эстерсунде

В соперниках у россиян на этих стартах будут все ведущие биатлонисты планеты, включая к примеру братьев Симона и Мартена Фуркадов и норвежца Эмиля Хегле Свенсена. В прошлом сезоне Свенсен показал лучший результат именно в индивидуальных гонках.