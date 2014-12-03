Тюменские биатлонисты выйдут на индивидуальную гонку в Эстерсунде

Согласно стартовым протоколам на сайте Союза биатлонистов России, на старт индивидуального первенства в составе российской сборной выйдут трое тюменцев. Евгений Гараничев побежит 20-ым сразу перед многократным олимпийским чемпионом Уле Эйнаром Бьорндаленом. Тимофей Лапшин стартует сороковым по счету, а Иван Черезов — 81-ым. Возглавил же стартовые позиции еще один россиянин и в прошлом представитель тюменского биатлона Антон Шипулин.
В соперниках у россиян на этих стартах будут все ведущие биатлонисты планеты, включая к примеру братьев Симона и Мартена Фуркадов и норвежца Эмиля Хегле Свенсена. В прошлом сезоне Свенсен показал лучший результат именно в индивидуальных гонках.