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«Созвездие мужества»: тюменские журналисты получили награды от МЧС

3 декабря 2014, 18:53
Награды победителям и призерам областного этапа всероссийского фестиваля «Созвездие Мужества 2014» вручили в Тюмени сегодня, 3 декабря. Диплом в номинации «Самый активный журналист информационного агентства» получила корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru Татьяна Долгова.
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Тюмень

Награды победителям и призерам областного этапа всероссийского фестиваля «Созвездие Мужества 2014» вручили в Тюмени сегодня, 3 декабря. Диплом в номинации «Самый активный журналист информационного агентства» получила корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru Татьяна Долгова.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Александр Попейко поблагодарил журналистов за сотрудничество «Именно от вашей работы во многом зависит, насколько хорошо люди будут готовы к тому или иному происшествию. Вы не только освещаете уже произошедшие события, но и работаете на опережение, помогая населению ориентироваться в сложных ситуациях», — сказал он, обращаясь к сотрудникам СМИ.

Александр Попейко вручил дипломы, статуэтки и подарки победителям и призерам в различных номинациях. Лауреатами фестиваля стали как журналисты из Тюмени, так и представители районных СМИ. Представители и руководители средств массовой информации получили также благодарственные письма за большой вклад в развитие противопожарной пропаганды, безопасности жизнедеятельности и плодотворную работу по освещению деятельности подразделений ГУ МЧС по Тюменской области.

Напомним, что творческий конкурс для журналистов — лишь одна из составляющих «Созвездия мужества». В рамках фестиваля определяют также самых достойных представителей профессий и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России. Кроме того, есть специальные номинации — «Содружество во имя спасения», «По зову сердца», «Дети-герои».

В четверг, 4 декабря, пройдут церемонии награждения победителей и призеров «Созвездия мужества» в Москве и в Екатеринбурге. К сожалению, представители Тюменской области в этом году остались без главных наград всероссийского конкурс, зато достойно показали себя на уровне УрФО. Корреспондент газеты «Тюменские известия» Ася Топоркова стала победительницей регионального этапа конкурса журналистов в номинации «Лучший репортаж в печатном СМИ», Олег Ильмурзин признан лучшим инспектором ГИМС Уральского регионального центра МЧС России, Макжан Жунубаев — лучшим начальником караула, Елена Звездина — лучшим психологом, а Вячеслав Мипряков — лучшим старшим оперативным дежурным ЦУКС. Кроме того, завтра награды получат представители Совета ветеранов пожарных и спасателей Тюменской области.

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