«Созвездие мужества»: тюменские журналисты получили награды от МЧС

Заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Александр Попейко поблагодарил журналистов за сотрудничество «Именно от вашей работы во многом зависит, насколько хорошо люди будут готовы к тому или иному происшествию. Вы не только освещаете уже произошедшие события, но и работаете на опережение, помогая населению ориентироваться в сложных ситуациях», — сказал он, обращаясь к сотрудникам СМИ.