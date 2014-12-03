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«Бабушкин секрет» оказался под запретом

3 декабря 2014, 10:38
В ноябре текущего года специалистами управления Россельхознадзора в торговых точках Тюмени выявлены «неправильные» семена.

Шесть торговых точек областного центра попали надзорному органу с нарушениями Федерального закона № 149-ФЗ «О семеноводстве». Так, семена томатов «Японский трюфель», «Московская грушовка», «Ваше благородие», «Видемо-Невидимо», капусты «Каменная голова», «Малимба», «Бабушкин секрет», «Три богатыря» и другие оказались в мелкой упаковке, и не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Также продавцы реализовывали семена с/х растений в мелкой упаковке с нарушением маркировки, а именно с завышенным сроком реализации до 12.2018.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Включение сорта в госреестр даёт право размножать, ввозить и реализовать семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы (насаждения) данных сортов подлежат апробации, а на семена выдаётся сертификат, удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество, уточняют в ведосмтве.

Управление Россельхознадзора напоминает о необходимости не реже, чем раз в год, а лучше перед закупкой семян, отслеживать сорта по госреестру, который размещён на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» www.gossort.com

#Новости#Россельхознадзор#Торговля#Семена#Женя#Общество
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