«Бабушкин секрет» оказался под запретом

Шесть торговых точек областного центра попали надзорному органу с нарушениями Федерального закона № 149-ФЗ «О семеноводстве». Так, семена томатов «Японский трюфель», «Московская грушовка», «Ваше благородие», «Видемо-Невидимо», капусты «Каменная голова», «Малимба», «Бабушкин секрет», «Три богатыря» и другие оказались в мелкой упаковке, и не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Также продавцы реализовывали семена с/х растений в мелкой упаковке с нарушением маркировки, а именно с завышенным сроком реализации до 12.2018.