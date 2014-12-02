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Защитника «Рубина» посреди сезона выкупила «Югра»

2 декабря 2014, 10:08
Защитник тюменского «Рубина» Кирилл Адамчук перешел в Континентальную хоккейную лигу. 20-летний игрок заключил контракт с «Югрой» из Ханты-Мансийска, сообщает АСН «Тюменская арена» со ссылкой на генерального менеджера тюменского клуба Вадима Покотило.

По словам Вадима Александровича недавно вступило в силу положение, согласно которому клубы КХЛ получили возможность выкупать игроков до 22 лет у команд Высшей хоккейной лиги без их согласия с выплатой фиксированной компенсации. «К Адамчуку проявляла интерес не только „Югра“, но с ней у „Рубина“ есть договор о сотрудничестве. Если по каким-то причинам Кирилл не будет проходить в состав своей новой команды, он сможет получать игровую практику в Тюмени. При другом варианте мы потеряли бы Адамчука окончательно», — отметил генеральный менеджер «Рубина».

Сохранить игрока в составе тюменского клуба не было никакой возможности из-за пресловутого положения. Тем не менее, как подчеркнул Покотило, вариант с переходом в «Югру» стал наиболее приемлемым для «Рубина». При определенных обстоятельствах он сможет вернуться в состав клуба.

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