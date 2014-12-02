Защитника «Рубина» посреди сезона выкупила «Югра»

По словам Вадима Александровича недавно вступило в силу положение, согласно которому клубы КХЛ получили возможность выкупать игроков до 22 лет у команд Высшей хоккейной лиги без их согласия с выплатой фиксированной компенсации. «К Адамчуку проявляла интерес не только „Югра“, но с ней у „Рубина“ есть договор о сотрудничестве. Если по каким-то причинам Кирилл не будет проходить в состав своей новой команды, он сможет получать игровую практику в Тюмени. При другом варианте мы потеряли бы Адамчука окончательно», — отметил генеральный менеджер «Рубина».