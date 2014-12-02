В Тюмени увеличилось количество водителей, скрывшихся с места ДТП

С начала года в регионе зарегистрировано 349 дорожных аварий, с мест которых скрывались водители. За 11 месяцев прошлого года было зафиксировано всего 297 таких фактов.
В 252 случаях участники аварий были впоследствии установлены сотрудниками ГИБДД и привлечены к ответственности. Тревогу сотрудников Госавтоинспекции вызывают, в первую очередь, такие происшествия с участием пешеходов. В этомгоду зафиксировано 183 случая, когда пострадали пешеходы, а водители покинули место аварии. В этих ДТП погибли 8 и получили травмы 182 пешехода. К ответственности удалось привлечь впоследствии лишь 65% водителей.
Нередки случаи, когда на месте происшествия пешеходы говорят, что не получили травм, но затем обращаются за помощью в медицинское учреждение. Пострадавший пешеход при этом может претендовать на страховую выплату, только если запомнил все данные автомобиля и водителя. Водителю же в таком случае может грозить ответственность за оставление места ДТП. Поэтому, в случае совершения любых подобных инцидентов, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не покидать место происшествия и сообщать информацию в ГИБДД, даже если пешеход не имеет никаких претензий.
Ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия сурова: санкция предусматривает до 1,5 лет лишения права управления или административный арест. Кроме того, согласно новым правилам возврата водительского удостоверения, чтобы вернуть «права» по истечении срока лишения, водителю необходимо пересдать экзамен в Госавтоинспекции.