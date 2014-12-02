В Тюмени увеличилось количество водителей, скрывшихся с места ДТП

Нередки случаи, когда на месте происшествия пешеходы говорят, что не получили травм, но затем обращаются за помощью в медицинское учреждение. Пострадавший пешеход при этом может претендовать на страховую выплату, только если запомнил все данные автомобиля и водителя. Водителю же в таком случае может грозить ответственность за оставление места ДТП. Поэтому, в случае совершения любых подобных инцидентов, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не покидать место происшествия и сообщать информацию в ГИБДД, даже если пешеход не имеет никаких претензий.