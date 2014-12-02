Тюменцам рассказали, как вернуть изъятые водительские права

По истечении половины срока лишения, водитель, подвергнутый административному или уголовному наказанию, может обратиться в ГИБДД с заявлением в свободной форме для прохождения проверки знаний ПДД. С собой необходимо иметь паспорт, а также постановление о лишении права управления, либо приговор суда. Будет назначено время принятия экзамена, в случае успешной сдачи которого гражданину выдадут соответствующие протокол и экзаменационный лист. Стоит отметить, что в случае провала экзамена, повторно можно сдать его не ранее, чем через одну неделю после неудачной попытки. Госпошлина за проверку знаний не взимается.