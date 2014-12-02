Тюменцам рассказали, как вернуть изъятые водительские права

Возврат водительского удостоверения возможен теперь только после проведения теоретического экзамена на знание ПДД в подразделении Госавтоинспекции. В Тюмени это экзаменационное отделение межрайонного отдела ГИБДД по улице 50 лет Октября, 63а. Также это возможно сделать в подразделениях Госавтоинспекции в Ишиме, Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске и в селе Упорово.
По истечении половины срока лишения, водитель, подвергнутый административному или уголовному наказанию, может обратиться в ГИБДД с заявлением в свободной форме для прохождения проверки знаний ПДД. С собой необходимо иметь паспорт, а также постановление о лишении права управления, либо приговор суда. Будет назначено время принятия экзамена, в случае успешной сдачи которого гражданину выдадут соответствующие протокол и экзаменационный лист. Стоит отметить, что в случае провала экзамена, повторно можно сдать его не ранее, чем через одну неделю после неудачной попытки. Госпошлина за проверку знаний не взимается.
После окончания срока лишения гражданину с соответствующими документами необходимо обратиться в то подразделение, куда было сдано водительское удостоверение. Можно получить удостоверение и в любом другом подразделении, но для этого необходимо не менее чем за 30 дней до истечения срока направить в подразделение, в котором удостоверение хранится, заявление с просьбой направить его в другое подразделение.
Кроме того, если водитель был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, либо за совершение ДТП в состоянии опьянения, возврат водительского удостоверения ему осуществляется только после представления им нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Еще одним требованием для возврата водительского удостоверения является подтверждение оплаты задолженностей перед государством по штрафам за нарушения Правил дорожного движения. Так, Кодекс об административных правонарушениях за управление в нетрезвом состоянии предусматривает лишение права управления и штраф в размере 30 (а при повторном совершении правонарушения 50) тысяч рублей.