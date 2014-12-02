Пьяный монтажник угнал автомобиль своего начальника

«Тюменец, трудоустроенный монтажником, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел ночью на работу. У предприятия имеется стоянка, на которой находился автомобиль директора вместе с ключами. Ранее не судимый подозреваемый воспользовался свободным доступом к машине и поехал кататься. Владелец к тому моменту и не подозревал, что его имущество стало предметом преступного посягательства», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.