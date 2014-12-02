Пьяный монтажник угнал автомобиль своего начальника

Сотрудники тюменской полиции задержали пьяного мужчину, который ехал на чужом автомобиле. Как оказалось, трудоустроенный монтажником гражданин угнал машину у начальника.
Накануне ночью экипажем ГИБДД был остановлен автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился нетрезвый 35-летний тюменец. В ходе проверки документов стало очевидно, что машина водителю не принадлежит. Транспортное средство было эвакуировано на стоянку, а уже при работе с водителем в отделе полиции № 1 были установлены обстоятельства совершения преступления.
«Тюменец, трудоустроенный монтажником, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел ночью на работу. У предприятия имеется стоянка, на которой находился автомобиль директора вместе с ключами. Ранее не судимый подозреваемый воспользовался свободным доступом к машине и поехал кататься. Владелец к тому моменту и не подозревал, что его имущество стало предметом преступного посягательства», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Там отметили, что благодаря своевременным действиям сотрудников полиции, последствия совершенного злоумышленником преступления были минимизированы. Зачастую такие «водители» попадают в ДТП, в которых страдают люди и наносится вред дорогостоящему имуществу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).