Прокуратура проверит, безопасен ли дельфинарий

Напомним, 30 ноября около 16.00 в третьем секторе шатра павильона обрушилась металлическая лестница. Это случилось как раз в тот момент, когда по ней после представления спускались зрители. По уточненной информации, пострадали два человека — 61-летняя женщина, специально приехавшая из Свердловской области в дельфинарий, и девятилетняя тюменка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, травмы — не тяжелые. У пожилой женщины — ушиб грудной клетки слева, ушиб и гематома правового бедра, у девочки — ушибы, гематомы правого бедра и голени.