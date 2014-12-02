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Прокуратура проверит, безопасен ли дельфинарий

2 декабря 2014, 11:12
Инцидентом, который произошел в минувшие выходные в передвижном дельфинарии в Тюмени, заинтересовалась прокуратура. Павильон, где проводятся выступления, проверят на соответствие требованиям безопасности.
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Тюмень

Инцидентом, который произошел в минувшие выходные в передвижном дельфинарии в Тюмени, заинтересовалась прокуратура. Павильон, где проводятся выступления, проверят на соответствие требованиям безопасности.

Напомним, 30 ноября около 16.00 в третьем секторе шатра павильона обрушилась металлическая лестница. Это случилось как раз в тот момент, когда по ней после представления спускались зрители. По уточненной информации, пострадали два человека — 61-летняя женщина, специально приехавшая из Свердловской области в дельфинарий, и девятилетняя тюменка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, травмы — не тяжелые. У пожилой женщины — ушиб грудной клетки слева, ушиб и гематома правового бедра, у девочки — ушибы, гематомы правого бедра и голени.

Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени по данному факту проводит уголовно-процессуальную проверку, которая находится на контроле прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени.

Кроме того, в связи с происшествием прокуратура округа с привлечением специалистов Роспотребнадзора по Тюменской области, ГУ МЧС России по Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора проверит на соответствие требованиям безопасности оказание услуг в дельфинарии.

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