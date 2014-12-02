Депутаты областной Думы остались довольны исполнением бюджета

Доходная часть бюджета с января по сентябрь составила около 110 млрд. рублей, больше на 31 млрд. по сравнению с прошлым годом. Практически все доходы были получены за счет внутренних налоговых и неналоговых поступлений. Безвозмездные вливания из федерального бюджета сократились до 5,5 млрд. рублей, потеряв по сравнению с 2013 годом 6 миллиардов. Такая сумма была получена в качестве компенсации за централизацию налога на добычу полезных ископаемых.
При этом темпы освоения денег по сравнению с прошлым годом также увеличились на 6 процентов. Среди расходов на социальную сферу больше всего было выделено на образование — 16 млрд., 1,1 млрд. было вложено в строительство новых объектов. Еще 9 млрд. ушло на отрасль здравоохранения, 10 млрд. составили расходы на социальную политику: выплаты ежемесячных пособий, денежных компенсаций, единовременную помощь и другие меры социальной поддержки. По 1,7 млрд. было потрачено на культуру и развитие физкультуры и спорта. Более 2 млрд. рублей вложено в качестве инвестиций в объекты социальной сферы. При этом реконструкция некоторых зданий переходит на следующий год.
Исполнение государственных программ к сентябрю было выполнено на 62%, а к 1 декабря этот показатель достиг 83%. Иными словами, как отметил Михаил Таранов, социальные обязательства перед населением до конца года будут выполнены в полном объеме. Вместе с тем по данным областных финансистов в этом году из-за непростой экономической ситуации пришлось сократить вложения в строительство новых социальных объектов, в основном шло завершение начатых в предыдущие годы. Текущие расходы и вопросы технического содержания при этом финансировались на сто процентов.
Депутаты, разумеется, не могли не выразить обеспокоенность по поводу исполнения бюджета до конца года из-за снижения цены на нефть и падения курса рубля. Докладчик поспешил успокоить народных избранников, отметив, что до конца года денег по всем госпрограммам хватит. «Снижение цен на нефть, как все знают, это общемировая экономическая ситуация и, если негативные последствия будут, мы их почувствуем в первом-втором квартале будущего года. Там уже будем смотреть по ситуации», — отметил он.
Депутаты в общем и целом достаточно оптимистично оценили исполнение бюджета, отметив, что кое-где план даже перевыполнен. По словам депутата от партии «Единая Россия» Николая Токарчука это наблюдается, например, в количестве мест в детские дошкольные учреждения. «Поскольку я курирую проект „Детские сады — детям“, могу отметить, что в этом году прямо небывалое выполнение. Малыши в Тюменской области получили дополнительные 1,5 тысячи мест, — прокомментировал он. — Задел по строительству, который сейчас есть — это касается не только детских садов, но и учреждений культуры, образования, спорта — переходит плавно на бюджет будущего года. Думаю, все социальные обязательства до конца года будут выполнены и даже перевыполнены».