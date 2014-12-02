Депутаты областной Думы остались довольны исполнением бюджета

Депутаты в общем и целом достаточно оптимистично оценили исполнение бюджета, отметив, что кое-где план даже перевыполнен. По словам депутата от партии «Единая Россия» Николая Токарчука это наблюдается, например, в количестве мест в детские дошкольные учреждения. «Поскольку я курирую проект „Детские сады — детям“, могу отметить, что в этом году прямо небывалое выполнение. Малыши в Тюменской области получили дополнительные 1,5 тысячи мест, — прокомментировал он. — Задел по строительству, который сейчас есть — это касается не только детских садов, но и учреждений культуры, образования, спорта — переходит плавно на бюджет будущего года. Думаю, все социальные обязательства до конца года будут выполнены и даже перевыполнены».