Вступила в силу единая методика расчета ремонта по ОСАГО

Эти справочники также были разработаны РСА и с сегодняшнего дня начнут работать. Они включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ для 12 экономических районов. Авторы справочников рассчитали, что цены на запчасти и работы можно разделить именно на 12 зон.