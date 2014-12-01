nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Вступила в силу единая методика расчета ремонта по ОСАГО

1 декабря 2014, 17:13
С первого декабря эксперты будут рассчитывать стоимость восстановительного ремонта после аварии не только по единой методике, но и по четко установленным ценам.

Напомним, что с 17 октября страховщики или их представители, эксперты-техники, экспертные организации при проведении независимой технической экспертизы и судебные эксперты при проведении судебной экспертизы автомобилей должны пользоваться единой методикой. Эту методику разработал Российский союз автостраховщиков совместно с экспертами и утвердил Центробанк. Так согласно этой методике цены на запчасти, а также стоимость работ должны браться из единых справочников средней стоимости.

Эти справочники также были разработаны РСА и с сегодняшнего дня начнут работать. Они включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ для 12 экономических районов. Авторы справочников рассчитали, что цены на запчасти и работы можно разделить именно на 12 зон.

Кроме того, РСА разработал онлайн-сервис, который позволит любому пользователю получить информацию о средней стоимости запасной части и нормо-часа в своем экономическом районе. Сервис доступен на сайте РСА.

#Новости#Автомобили#Страхование#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25