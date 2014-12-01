Вступила в силу единая методика расчета ремонта по ОСАГО

Напомним, что с 17 октября страховщики или их представители, эксперты-техники, экспертные организации при проведении независимой технической экспертизы и судебные эксперты при проведении судебной экспертизы автомобилей должны пользоваться единой методикой. Эту методику разработал Российский союз автостраховщиков совместно с экспертами и утвердил Центробанк. Так согласно этой методике цены на запчасти, а также стоимость работ должны браться из единых справочников средней стоимости.
Эти справочники также были разработаны РСА и с сегодняшнего дня начнут работать. Они включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ для 12 экономических районов. Авторы справочников рассчитали, что цены на запчасти и работы можно разделить именно на 12 зон.
Кроме того, РСА разработал онлайн-сервис, который позволит любому пользователю получить информацию о средней стоимости запасной части и нормо-часа в своем экономическом районе. Сервис доступен на сайте РСА.