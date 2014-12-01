В России могут ужесточить процедуру прохождения техосмотра

По официальной статистике ГИБДД, с каждым годом растет число аварий на дорогах, причиной которых стала техническая неисправность автомобиля. Если за 2013 год количество таких ДТП увеличилось на 25%, то только за 9 месяцев 2014-го — уже на 39%. Всего с начала 2012 года общее число аварий по причине технической неисправности составило более 4 тысяч.