В России могут ужесточить процедуру прохождения техосмотра

В 2012 году право проводить техосмотр было предоставлено коммерческим организациям — операторам, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков (РСА). РСА ведет реестр таких операторов и контролирует их деятельность. Сейчас в реестре числится более 3,7 тысяч организаций.
В ходе ТО должны проверяться эффективность тормозов, исправность внешних световых приборов, укомплектованность огнетушителем и знаком аварийной остановки и прочее. Однако, по экспертной оценке, каждый второй пункт техосмотра выдает диагностические карты, не осматривая автомобиль.
Аккредитацию на проведение ТО может получить компания или частный предприниматель, если они соответствуют ряду требований. В их числе — наличие необходимой производственно-технической базы, включая специальное оборудование, например, для диагностики рулевого управления. Также на каждом пункте ТО должно быть не менее одного технического эксперта.
По оценке гендиректора союза организаций технических экспертов «ТехЭксперт» Сергея Зайцева, примерно половина из аккредитованных сегодня операторов ТО не имеют необходимой производственной базы: «Некоторые пункты техосмотра представляют собой небольшие помещения с несколькими компьютерами, за которыми сидят сотрудники и оформляют диагностические карты». Введение ежегодно подтверждения аккредитации как раз направлено на борьбу с такими недобросовестными операторами ТО.
По официальной статистике ГИБДД, с каждым годом растет число аварий на дорогах, причиной которых стала техническая неисправность автомобиля. Если за 2013 год количество таких ДТП увеличилось на 25%, то только за 9 месяцев 2014-го — уже на 39%. Всего с начала 2012 года общее число аварий по причине технической неисправности составило более 4 тысяч.