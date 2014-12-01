В массовом ДТП с участием автобуса пострадали 5 человек

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель автобуса поздно заметил поворачивающий на дорогу автомобиль Chevrolet Lacetti. Водитель общественного транспорта попытался уйти от столкновения, в результате чего автобус съехал с трассы и упал набок. Водитель Chevrolet вышел из автомобиля для оказания помощи пострадавшим. К месту происшествия также подъехал автомобиль Skoda Octavia.