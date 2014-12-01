В массовом ДТП с участием автобуса пострадали 5 человек

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель автобуса поздно заметил поворачивающий на дорогу автомобиль Chevrolet Lacetti. Водитель общественного транспорта попытался уйти от столкновения, в результате чего автобус съехал с трассы и упал набок. Водитель Chevrolet вышел из автомобиля для оказания помощи пострадавшим. К месту происшествия также подъехал автомобиль Skoda Octavia.
В это время проезжавший по трассе автомобиль Lexus сбил водителя Chevrolet, а затем транспорт врезался и в стоящий на дороге авто Skoda Octavia.
В автобусе находился 21 пассажир, четверо из них доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель Chevrolet также доставлен в больницу — у мужчины травмы ноги.