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В массовом ДТП с участием автобуса пострадали 5 человек

1 декабря 2014, 10:08
Сегодня утром на 187 км автодороги Курган — Тюмень произошло столкновение трех легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту «Тюмень — Исетское». В массовой аварии пострадали пять человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель автобуса поздно заметил поворачивающий на дорогу автомобиль Chevrolet Lacetti. Водитель общественного транспорта попытался уйти от столкновения, в результате чего автобус съехал с трассы и упал набок. Водитель Chevrolet вышел из автомобиля для оказания помощи пострадавшим. К месту происшествия также подъехал автомобиль Skoda Octavia.

В это время проезжавший по трассе автомобиль Lexus сбил водителя Chevrolet, а затем транспорт врезался и в стоящий на дороге авто Skoda Octavia.

В автобусе находился 21 пассажир, четверо из них доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель Chevrolet также доставлен в больницу — у мужчины травмы ноги.

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