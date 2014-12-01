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В дельфинарии сломалась лестница, ведущая на трибуны. Есть пострадавшая

1 декабря 2014, 13:11
Неприятный инцидент произошел накануне, 30 ноября, в дельфинарии, павильон которого расположен на парковке ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. В одном из секторов шатра сломалась лестница, ведущая на зрительские трибуны. Есть пострадавшая — женщина, которая как раз поднималась по ступеням.
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Тюмень

Неприятный инцидент произошел накануне, 30 ноября, в дельфинарии, павильон которого расположен на парковке ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. В одном из секторов шатра сломалась лестница, ведущая на зрительские трибуны. Есть пострадавшая — женщина, которая как раз поднималась по ступеням.

«30 ноября около 16.00 в дельфинарии произошло обрушение ступеней в третьем секторе. Дежурная смена ТОСЭР оказала помощь в транспортировке пострадавшей женщины до машины скорой помощи. У тюменки перелом ноги», — рассказали в пресс-центре Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Кроме ТОСЭР и скорой помощи в дельфинарий накануне выезжали и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что для полного установления картины произошедшего собранный полицейскими материал передан участковому.

Напомним, что павильон на парковке ТРЦ «Кристалл» появился в октябре. С 23 октября в нем проходят гастроли Московского дельфинария. Шоу с участием дельфинов и белого кита уже посмотрели многие жители областного центра.

Фото с выступления белого кита от одной из зрительниц

#Новости#Происшествия#Тюмень#Таня
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