В дельфинарии сломалась лестница, ведущая на трибуны. Есть пострадавшая

Неприятный инцидент произошел накануне, 30 ноября, в дельфинарии, павильон которого расположен на парковке ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. В одном из секторов шатра сломалась лестница, ведущая на зрительские трибуны. Есть пострадавшая — женщина, которая как раз поднималась по ступеням.
«30 ноября около 16.00 в дельфинарии произошло обрушение ступеней в третьем секторе. Дежурная смена ТОСЭР оказала помощь в транспортировке пострадавшей женщины до машины скорой помощи. У тюменки перелом ноги», — рассказали в пресс-центре Тюменской областной службы экстренного реагирования.
Кроме ТОСЭР и скорой помощи в дельфинарий накануне выезжали и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что для полного установления картины произошедшего собранный полицейскими материал передан участковому.
Напомним, что павильон на парковке ТРЦ «Кристалл» появился в октябре. С 23 октября в нем проходят гастроли Московского дельфинария. Шоу с участием дельфинов и белого кита уже посмотрели многие жители областного центра.
Фото с выступления белого кита от одной из зрительниц