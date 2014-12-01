В дельфинарии сломалась лестница, ведущая на трибуны. Есть пострадавшая

Неприятный инцидент произошел накануне, 30 ноября, в дельфинарии, павильон которого расположен на парковке ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. В одном из секторов шатра сломалась лестница, ведущая на зрительские трибуны. Есть пострадавшая — женщина, которая как раз поднималась по ступеням.

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