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Тюменские бизнесмены отправятся с деловым визитом в Казахстан

1 декабря 2014, 10:17
Представители малого и среднего бизнеса Тюменской области 2–3 декабря отправятся с деловым визитом в г. Актау, республики Казахстан. Поездка организована «Областным бизнес-инкубатором» при поддержке Правительства Тюменской области.

Как сообщают в пресс-службе ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор», поездке в Актау предшествовал ряд выездных мероприятий тюменских бизнесменов в соседнюю Северо-Казахстанскую область столицу Казахстана, Астану.

Интерес тюменского бизнеса в Актау вполне объясним. Город является административным центром Мангистаурской области — ключевого нефтегазового региона. Данный фактор является весомым основанием, чтобы предприятия нефтегазовой отрасли, производители нефтегазового оборудования нашего региона проявили серьезный интерес к этому потенциально выгодному для себя рынку.

Визит состоится при содействии Акимата Мангистауской области. Под председательством заместителя Акима Ракимбека Амиржанова пройдет биржа контактов тюменских предприятий с представителями нефтегазовых компаний Республики Казахстан. Также тюменским предпринимателям будет предоставлена возможность посетить производственные объекты этих компаний и обсудить на месте перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме этого, программа пребывания предполагает встречу с руководителем Актауского филиала Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан Жанбырбаем Доспаевым.

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