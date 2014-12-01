Тюменские бизнесмены отправятся с деловым визитом в Казахстан

Визит состоится при содействии Акимата Мангистауской области. Под председательством заместителя Акима Ракимбека Амиржанова пройдет биржа контактов тюменских предприятий с представителями нефтегазовых компаний Республики Казахстан. Также тюменским предпринимателям будет предоставлена возможность посетить производственные объекты этих компаний и обсудить на месте перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме этого, программа пребывания предполагает встречу с руководителем Актауского филиала Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан Жанбырбаем Доспаевым.