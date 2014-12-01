На фестиваль «Театральная революция» приедут пять заграничных театров

В программе фестиваля — показы спектаклей, мастер-классы по повышению квалификации режиссеров и актеров молодежных театров, открытые обсуждения спектаклей экспертным советом фестиваля, круглые столы, обмен опытом и творческие встречи.
Фестиваль «Театральная революция» появился в 2007 году, потому что у молодежных театров не было возможности заявить о себе нигде кроме как на «Студенческой весне». Об этом рассказал на «Дне открытых дверей», где собрались представители тюменских молодежных театров, координатор фестиваля Юрий Захаров. По его словам, в отличие от студвесны на «Театральной революции» не было соревновательного момента. Театры могли заявить о себе, пообщаться, поучаствовать в мастер-классах, увидеть постановки не из Тюмени и позаимствовать из них какой-то опыт. За основу был взят европейский формат — то есть на фестивале не было соревнования и победителей. Экспертный совет — не жюри — вручал спецпризы на свое усмотрение.
Состоится «Театральная революция» и в 2015 году — с 25 февраля по 1 марта. Молодежные театры Тюмени могут подать заявки до 10 декабря.
Пока на фестиваль заявлено пять иностранных коллективов — Италия, Латвия, Венгрия, Литва, возможно, Чехословакия. Также будет пять театров-друзей, которые уже принимали участие в фестивале.
В экспертный совет войдут профессор кафедры РАТИ/ГИТИС, вице-президент Российского центра Международной ассоциации любительских театров Михаил Чумаченко, театральный критик, декан искусствоведческого факультета СпбГАТИ Евгения Тропп, заведующая кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей Алла Зорина, заслуженная артистка РФ Юлия Рутберг.