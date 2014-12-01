На фестиваль «Театральная революция» приедут пять заграничных театров

Фестиваль «Театральная революция» появился в 2007 году, потому что у молодежных театров не было возможности заявить о себе нигде кроме как на «Студенческой весне». Об этом рассказал на «Дне открытых дверей», где собрались представители тюменских молодежных театров, координатор фестиваля Юрий Захаров. По его словам, в отличие от студвесны на «Театральной революции» не было соревновательного момента. Театры могли заявить о себе, пообщаться, поучаствовать в мастер-классах, увидеть постановки не из Тюмени и позаимствовать из них какой-то опыт. За основу был взят европейский формат — то есть на фестивале не было соревнования и победителей. Экспертный совет — не жюри — вручал спецпризы на свое усмотрение.