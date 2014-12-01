nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На 30 лет Победы столкнулись три автомобиля

1 декабря 2014, 14:00
В субботу днем, 29 ноября, на улице 30 лет Победы произошло столкновение автомобилей Subaru Impreza и Toyota Prius. От удара один из автомобилей отбросило на Toyota Chaser.

По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Impreza не пропустил Toyota Prius, выезжая с прилегающий территории. От удара Prius отбросило на автомобиль Toyota Chaser, ехавший во встречном направлении, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

В результате происшествия травму живота получила 38-летняя пассажирка Toyota Chaser. У 29-летней водительницы Prius ушиб головы.

Столкновение трех автомобилей произошло и в воскресенье, 30 ноября, в седьмом часу вечера на Червишевском тракте. По предварительным данным, 27-летняя водительница «Skoda Fabia» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Mitsubishi Pajero и «Ладой» 12-й модели.

В результате происшествия травмы грудной клетки получили 54-летняя пассажирка Mitsubishi и водительница Skoda. Травма кисти руки также у 54-летнего водителя внедорожника.

Всего за выходные дни на дорогах Тюменской области произошло 18 дорожных аварий. В них пострадал 31 человек.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25