На 30 лет Победы столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Impreza не пропустил Toyota Prius, выезжая с прилегающий территории. От удара Prius отбросило на автомобиль Toyota Chaser, ехавший во встречном направлении, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
В результате происшествия травму живота получила 38-летняя пассажирка Toyota Chaser. У 29-летней водительницы Prius ушиб головы.
Столкновение трех автомобилей произошло и в воскресенье, 30 ноября, в седьмом часу вечера на Червишевском тракте. По предварительным данным, 27-летняя водительница «Skoda Fabia» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Mitsubishi Pajero и «Ладой» 12-й модели.
В результате происшествия травмы грудной клетки получили 54-летняя пассажирка Mitsubishi и водительница Skoda. Травма кисти руки также у 54-летнего водителя внедорожника.
Всего за выходные дни на дорогах Тюменской области произошло 18 дорожных аварий. В них пострадал 31 человек.