На 30 лет Победы столкнулись три автомобиля

Столкновение трех автомобилей произошло и в воскресенье, 30 ноября, в седьмом часу вечера на Червишевском тракте. По предварительным данным, 27-летняя водительница «Skoda Fabia» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Mitsubishi Pajero и «Ладой» 12-й модели.