Власти озабочены проблемой детской порнографии

В ряду первоочередных мер предлагается «установить уголовную ответственность за простое владение материалами или предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и закрепить в Уголовном кодексе РФ определение «материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
Сейчас в России действует статья 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Уголовное наказание предусмотрено за приобретение, изготовление и хранение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, однако только «в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования».
По мнению члена общественной палаты Елены Суторминой, «нормальный человек не будет хранить у себя подобные материалы». «Здесь идет речь не только об определенных склонностях, а зачастую о серьезных психических заболеваниях. Именно поэтому большую роль играет профилактика. А профилактика в этом случае — это понимание, что за такие действия есть уголовная статья, возможность попасть в тюрьму», — считает она.
В качестве механизма изобличения злоумышленников Сутормина предложила отслеживать активность через соцсети и различные форумы, где они общаются между собой и оставляют комментарии. Депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Алимова поддержала инициативу. «Очень сложно доказать, что человек хранит определенную продукцию „для себя“ и никому не причинит вреда. Я за то, чтобы были самые жесткие меры в этом отношении», — заявила она.
По ее мнению, торможение подобных мер связано с тем, что в России слишком сильно лобби этой направленности. Ранее о необходимости принятия соответствующего закона заявил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Законопроект был составлен и два года назад внесен в Госдуму, но до сих пор не прошел обсуждение в профильном комитете по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Согласно документу, нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, отправлять на исправительные работы на период до одного года или заключать под стражу на срок до двух лет. Как напоминает издание, всего в 2013 году органами Следственного комитета России расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
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