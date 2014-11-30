Власти озабочены проблемой детской порнографии

По ее мнению, торможение подобных мер связано с тем, что в России слишком сильно лобби этой направленности. Ранее о необходимости принятия соответствующего закона заявил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Законопроект был составлен и два года назад внесен в Госдуму, но до сих пор не прошел обсуждение в профильном комитете по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.