Вступили в силу ПДД с новыми обязанностями для водителей и пешеходов

Согласно новым правилам, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился или притормаживает автомобиль, водители машин, едущих следом, тоже должны остановиться или снизить скорость, независимо от того, есть на зебре пешеход или нет. Старые ПДД разрешали продолжать движение, если водитель «убедился», что на переходе нет людей. При этом на пешеходном переходе обгон теперь будет запрещен, независимо от того, идет ли по зебре пешеход. Кроме того, уточняется формулировка самого термина «пешеходный переход»: теперь соответствующая область распространяется не только на проезжую часть, но и на трамвайные пути.