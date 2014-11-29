Вступили в силу ПДД с новыми обязанностями для водителей и пешеходов

В субботу, 29 ноября, вступила в силу новая редакция правил дорожного движения (ПДД), налагающая новые обязанности не только на водителей, но и на пешеходов. Их в 2015 году обяжут носить вне населенных пунктов одежду со световозвращающими элементами, делающую людей более заметными на трассах. А водителям придется освоить новые правила проезда пешеходных переходов.
Согласно новым правилам, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился или притормаживает автомобиль, водители машин, едущих следом, тоже должны остановиться или снизить скорость, независимо от того, есть на зебре пешеход или нет. Старые ПДД разрешали продолжать движение, если водитель «убедился», что на переходе нет людей. При этом на пешеходном переходе обгон теперь будет запрещен, независимо от того, идет ли по зебре пешеход. Кроме того, уточняется формулировка самого термина «пешеходный переход»: теперь соответствующая область распространяется не только на проезжую часть, но и на трамвайные пути.
Как напоминает «Коммерсант», по данным ГИБДД, в Москве и Московской области в 2013 году на пешеходных переходах совершены наезды на более чем 2,2 тысячи человек, и число пострадавших постепенно растет.
Также теперь велосипедистам и водителям мопедов будет запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам на своих транспортных средствах: нужно слезть с велосипеда/мопеда и перейти дорогу пешком.
Другая новация касается уже обязанностей пешеходов. Рекомендация носить одежду со световозвращающими элементами в темное время суток становится обязательной. Вне населенного пункта пешеход обязан быть экипирован соответствующим образом, выбирая маршрут вдоль трассы. Эта обязанность вступает в силу 1 июля 2015 года.
Также вводятся новые правила восстановления изъятых прав — с декабря наказанным таким образом нарушителям придется сдавать теоретический экзамен в ГИБДД.
Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительсву Вячеслав Лысаков считает, что норму об обязанности пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток будет сложно реализовать на практике, передает ТАСС. Депутат заявил: «Я боюсь, что правоприменения не будет никакого, поскольку доказать, что у вас нет светоотражающего элемента, при том, что нет стандартов, трудно».
Предполагается, что к 2015 году должны быть решены все проблемы применения новой нормы на практике.