Инспекторы ГИМС готовятся к открытию ледовых переправ

Кроме того, в настоящее время инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу с рыбаками. Не секрет, что зимой одним из любимых видов отдыха тюменцев является подледный лов. На территории области насчитывается 46 мест, особенно популярных у рыбаков. Инспекторским составом ГИМС проводятся совместные патрулирования с ОМС, МВД, рыбоохраной, спасателями ТОСЭР, представителями СМИ. Цель таких рейдов — выявить места массового выхода на лед, не допустить провалов в воду людей и техники.