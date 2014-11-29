Инспекторы ГИМС готовятся к открытию ледовых переправ

Инспекторы ГИМС МЧС России по Тюменской области готовятся к открытию ледовых переправ. Предполагается, что их этой зимой будет восемь.
На сайте ГУ МЧС по Тюменской области опубликован список ледовых переправ, которые представители ведомства планируют оборудовать и открыть:
— река Иртыш, д. Экстезерь, Вагайский район;
— река Тобол, с. Ярково, Ярковский район;
— река Тура, с. Покровское, Ярковский район;
— река Тобол, с. Сорокино, Ярковский район;
— река Иртыш, с. Уват, Уватский район;
— река Иртыш, с. Демьянское, Уватский район;
— река Иртыш, с. Тугалово, Уватский район;
— река Иртыш, г. Тобольск.
Сейчас ведется работа по оборудованию и «намораживанию» ледяного покрова на трех ледовых переправах Уватского района и на переправе в Тобольске. Открытие этих переправ планируется во второй декаде декабря. Сроки открытия могут корректироваться в зависимости от погодных условий, отмечают в МЧС.
Кроме того, в настоящее время инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу с рыбаками. Не секрет, что зимой одним из любимых видов отдыха тюменцев является подледный лов. На территории области насчитывается 46 мест, особенно популярных у рыбаков. Инспекторским составом ГИМС проводятся совместные патрулирования с ОМС, МВД, рыбоохраной, спасателями ТОСЭР, представителями СМИ. Цель таких рейдов — выявить места массового выхода на лед, не допустить провалов в воду людей и техники.