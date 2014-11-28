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В пятницу в Тюмени морозно, но в выходные будет тепло

28 ноября 2014, 10:45
Сегодня 28 ноября за тюменскими окнами царит морозная зима. Столбики термометров показывают -18 градусов. Однако ветер теплый южный, его скорость составляет всего 3 м/с. Ближе к обеду в городе потеплеет до -12 градусов. Вечером в воздухе установится температура 10 градусов ниже нуля. Весь день будет ясным и солнечным.
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Тюмень

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в первый выходной день этой недели, в субботу 29 ноября в Тюмени ожидается значительное потепление. В светлое время суток температура воздуха составит 3 градуса ниже нуля. Западный ветер наберет скорость 2 м/с. К вечеру немного похолодает, столбики термометров опустятся до отметки -7 градусов, а ветер станет более теплым. День ожидается ясным, осадков не прогнозируется.

По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье 30 ноября также будет относительно тепло. Днем в воздухе установится температура -5 градусов. Западный ветер подует со скоростью 4 м/с. Вечером похолодает всего на два градуса, ветер успокоится. Второй выходной день уходящей недели пройдет без осадков.

Фото: http://foto-prikol.net

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