В пятницу в Тюмени морозно, но в выходные будет тепло

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в первый выходной день этой недели, в субботу 29 ноября в Тюмени ожидается значительное потепление. В светлое время суток температура воздуха составит 3 градуса ниже нуля. Западный ветер наберет скорость 2 м/с. К вечеру немного похолодает, столбики термометров опустятся до отметки -7 градусов, а ветер станет более теплым. День ожидается ясным, осадков не прогнозируется.