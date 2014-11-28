Тюменцев предостерегают: не ездите на Мадагаскар

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в соответствии с данными Министерства здравоохранения Мадагаскара в 16 районах семи регионов Мадагаскара, в том числе в столице — Антананариву, где зафиксированы два случая заболевания с одним смертельным исходом, зарегистрирована вспышка чумы.
В настоящее время число заразившихся достигло 119 человек, 40 из них погибли, часть из них имели легочную форму заболевания. Первый случай заболевания чумой был выявлен 31 августа у пациента, который умер 3 сентября 2014 года. По данным ВОЗ существует риск быстрого распространения болезни из-за высокой плотности населения и слабости системы здравоохранения страны.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при планировании поездок рекомендует воздержаться от посещения данного региона. Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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