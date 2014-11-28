Тюменцев предостерегают: не ездите на Мадагаскар

В настоящее время число заразившихся достигло 119 человек, 40 из них погибли, часть из них имели легочную форму заболевания. Первый случай заболевания чумой был выявлен 31 августа у пациента, который умер 3 сентября 2014 года. По данным ВОЗ существует риск быстрого распространения болезни из-за высокой плотности населения и слабости системы здравоохранения страны.