«Би-2» в Тюмени: «Времени слишком мало»

«Би-2» в Тюмени любят, да и сами музыканты отвечают городу взаимностью, никогда не обходя вниманием тюменских поклонников в графиках своих гастрольных туров, но на сей раз повод был особый — 27 ноября впервые со сцены филармонии прозвучали вживую новые песни со свежего альбома «#16плюс». Девятая студийная пластинка получилась удивительно разноплановой по звучанию, но невероятно гармоничной по характеру всех композиций, идеально дополняющих друг друга и удивляющих поклонников ранних альбомов «Би-2». Но это вовсе не означало, что новый релиз ознаменовал резкую смену курса группы…
Публика в филармонии подобралась на удивление разношёрстная — по разным углам жались в ожидании выступления миловидные девчушки чуть ли не в школьной форме и раскрашенные по всем канонам рок-движения фанатки, рядом с хихикающими молодыми парочками чинно ждали третьего звонка вполне взрослые мужчины и женщины, но все без исключения выстраивались в очередь к столу, где продавали новый диск. Неудивительно, что и концерт начался с «горячего».
Правильное настроение двухчасовому празднику рок-музыки «Би-2» задали со своеобразного манифеста «Не умирать молодым», а продолжили записанной совместно с группой «Смысловые галлюцинации» композицией «Тёмные небеса». Правда, новые песни зал не пел вместе с группой, что сподвигло Шуру Би-2 провести экспресс-опрос на тему «Кто уже слушал новую пластинку» — оценив немногочисленные поднятые руки, фронтмен под хохот зала заключил, что в Тюмени медленный Интернет. Бог его знает, как у кого из собравшихся в зале со скоростью глобальной сети, но после шутки со сцены публика словно растаяла и начала гораздо теплее поддерживать своих кумиров.
Благо, порадовав новыми треками, музыканты плавно перешли к своим хитам — «Революция», «Дурочка», «Вечная призрачная встречная», «Шамбала», «Скользкие улицы», «Научи меня быть счастливым» и многим другим песням, исполнять которые группе помогал весь зал. Самые популярные композиции группы так тонко сжились с новой балладой «Только любовь починит», невероятно лиричные и по-своему уже культовые «Серебро» и «Варвара» настолько тесно оказались вплетены в канву хулиганско-задорных «Мать», «Блюз 16+», «Хипстер», «Забрали в армию» и «Компромисс», что создалось полное впечатление, будто б новый альбом вовсе не вышел в текущем году, а как минимум уже вошёл в золотую коллекцию российского рока. Многие фанаты волновались, как же удастся объединить такие разные по своему настроению и адресатам композиции, но получилось великолепно. Новые песни плавно перетекали в полюбившиеся хиты, «электро» любовно уступало место тёплой ламповой акустике и наоборот, а поток драйва со сцены мгновениями превращался в практически домашние дружеские посиделки.
Главная заслуга, конечно, в этом участников группы — безумная энергетика Лёвы Би-2 очаровала слушателей с первых же аккордов, шутки и разговоры с залом Лёвы Би-2 создали атмосферу настоящего «квартирника», ну а остальные музыканты не отставали от лидеров группы. Бас-гитара Максима Андрющенко стала той связующей ниточкой между экспрессивным и невероятно харизматичным барабанщиком Борисом Лифшицем и главными «изюминками» концерта — гитаристом Андреем Звонковым и клавшником/ флейтистом Яником Николенко. «Отсидевшись в тени» львиную долю концерта, «Звон» сорвал свою бурю оваций гитарным запилом в «Моём рок-н-ролле», а также грамотно завёл зал перед финальными хитами «Последний герой» и «Полковнику никто не пишет», ну а флейта… Флейта — это нечто!
Обретя в своём составе Яника Николенко, «Би-2» словно открыла второе дыхание — живой и энергичный музыкант не теряется даже в глубине сцены за клавишными, успевая и тут и там: сейчас он «зажигает» около ударных, следующее мгновение проводит рядом с гитаристами, тут же устанавливает контакт со слушателями, чтобы в итоге заставить их замолчать в благоговейной тишине своей флейтой. Что ни говори, а экспрессивная манера игры на флейте и не самый распространённый в рок-музыке инструмент творят чудеса — завораживая аудиторию волшебными звуками и придавая новое настроение уже известным хитам, именно после соло Яника публика отбивала ладони в аплодисментах!
Нельзя не отметить отличную работу со светом, не в последнюю очередь благодаря которой удалось в камерной атмосфере филармонии создать неплохое подобие рок-концерта, способствовали которому и зажигающие в проходах фанаты группы. Если слушать студийные альбомы дома, один за одним, то никогда не поймёшь, что это всё старые-добрые «Би-2», и только живые концерты позволяют с определённостью говорить, что сегодняшние новинки с альбома «#16плюс» — завтрашняя классика российского рока. Да, новой пластинкой группа обращается к поколению хипстеров и хэштегов, но суть и смысл не будут чужими и для взрослой аудитории. Что ни песня — то готовый лозунг, чётко вписывающийся и в реалии современного мира, и в канву предыдущих альбомов. Спасибо «Би-2», что на деле развеяли сомнения о том, сумеет ли «#16плюс» органично встать в ряд восьми предыдущих пластинок. Ярко и громко сумел. Уверен, что никто из сотен гостей филармонии ни на секунду в этом не усомнился.
Подвести итог презентации нового альбома в Тюмени хочется словами самих же музыкантов — «времени слишком мало». Действительно, двух часов очень уж не хватает, чтобы восполнить ностальгию по хитам прошлого и насладиться живым звучанием хитов настоящего.