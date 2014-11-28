«Би-2» в Тюмени: «Времени слишком мало»

Нельзя не отметить отличную работу со светом, не в последнюю очередь благодаря которой удалось в камерной атмосфере филармонии создать неплохое подобие рок-концерта, способствовали которому и зажигающие в проходах фанаты группы. Если слушать студийные альбомы дома, один за одним, то никогда не поймёшь, что это всё старые-добрые «Би-2», и только живые концерты позволяют с определённостью говорить, что сегодняшние новинки с альбома «#16плюс» — завтрашняя классика российского рока. Да, новой пластинкой группа обращается к поколению хипстеров и хэштегов, но суть и смысл не будут чужими и для взрослой аудитории. Что ни песня — то готовый лозунг, чётко вписывающийся и в реалии современного мира, и в канву предыдущих альбомов. Спасибо «Би-2», что на деле развеяли сомнения о том, сумеет ли «#16плюс» органично встать в ряд восьми предыдущих пластинок. Ярко и громко сумел. Уверен, что никто из сотен гостей филармонии ни на секунду в этом не усомнился.