За срубленные сосны — 2 года колонии, за браконьерство — 360 часов работ

Также на днях суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя деревни Епанчина Рави Саитова. Он признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 256 (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба) и ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). В ночь с 15 на 16 июля текущего года Саитов на моторной лодке выехал на рыбалку на 713 км реки Иртыш, который не включен в перечень рыбопромысловых участков в Тюменской области. Он несколько раз закинул рыболовную плавную донную сеть в реку и, проплыв по течению несколько сот метров, выловил 73 стерляди и одного сибирского осетра. Между тем, сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ и его добыча повсеместна запрещена.