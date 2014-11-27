За срубленные сосны — 2 года колонии, за браконьерство — 360 часов работ

Тюменские правоохранители на страже природы. На днях жителя поселка Винзили приговорили к двум годам лишения свободы за незаконную вырубку сосен, а мужчине из Тобольского района, поймавшему осетра, придется 360 часов работать на благо общества.
Подробности обоих уголовных дел сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
32-летний житель поселка Винзили Алексей Гладченко признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Установлено, что 3 февраля 2013 года он без разрешительных документов дал незаконное указание нанятому им работнику о рубке сосен в защитных лесах Богандинского участкового лесничества. Мужчина бензопилой спилил 21 сосну в диаметре от 44 см до 1 метра (возраст некоторых деревьев был более 70 лет), после чего на снегоходе вернулся в Винзили. Тем временем нанятый водитель на лесовозе стал вывозить часть срубленного леса. Его на внедорожнике Tager сопровождал Гладченко.
Возле поселка Винзили лесовоз остановили сотрудники полиции, которым Гладченко не смог представить оправдательных документов на вывозимые сосны. В этой связи сосны были изъяты и переданы на хранение департаменту лесного комплекса Тюменской области. Размер ущерба, причиненного Гладченко, составил около 800 тысяч рублей.
Суд назначил Гладченко два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск департамента лесного комплекса Тюменской области и взыскал с осужденного всю сумму ущерба.
Также на днях суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя деревни Епанчина Рави Саитова. Он признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 256 (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба) и ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). В ночь с 15 на 16 июля текущего года Саитов на моторной лодке выехал на рыбалку на 713 км реки Иртыш, который не включен в перечень рыбопромысловых участков в Тюменской области. Он несколько раз закинул рыболовную плавную донную сеть в реку и, проплыв по течению несколько сот метров, выловил 73 стерляди и одного сибирского осетра. Между тем, сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ и его добыча повсеместна запрещена.
Той же ночью Саитов был задержан сотрудниками транспортной полиции, которые проводили рейд. В результате действий браконьера природе был нанесен ущерб в размере 27050 рублей.
Суд назначил Саитову 360 часов бесплатных общественно полезных работ.