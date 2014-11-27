«Южный Урал» расквитался с «Рубином» за поражение

Второй тайм стал для «Рубина» совсем уж тяжелым испытанием. Начался он в меньшинстве — незадолго до перерыва в штрафной бокс отправился Кирилл Адамчук. Вскоре гости и вовсе остались на площадке втроем против пятерых, не дав орчанам увеличить гандикап, а затем сами получили большинство. Хозяева в свою очередь не менее успешно отбились от атаки и через какое-то время реализовали «ответку». Отличился Дмитрий Данилин. К концу периода команды набрали еще по две штрафные минуты, однако, счет более не изменился.