«Южный Урал» расквитался с «Рубином» за поражение

Первый период прошел при относительно равном противостоянии, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Правда, голевых моментов орчане создавали больше. Гости вполне могли открыть счет после удачной передачи Джордана Накстедта на «пятачок» орчан. К сожалению, Дмитрий Алтарев не сумел переправить шайбу в сетку ворот. Пожалуй, этот эпизод был единственным острым моментом у ворот орской команды. Счет в первом отрезке был открыт все-таки хозяевами на 6-ой минуте: защитник Кирилл Крамзер протаранил оборону «Рубина» и влетел в ворота вслед за шайбой. Взятие ворот было зафиксировано после видеопросмотра.
Второй тайм стал для «Рубина» совсем уж тяжелым испытанием. Начался он в меньшинстве — незадолго до перерыва в штрафной бокс отправился Кирилл Адамчук. Вскоре гости и вовсе остались на площадке втроем против пятерых, не дав орчанам увеличить гандикап, а затем сами получили большинство. Хозяева в свою очередь не менее успешно отбились от атаки и через какое-то время реализовали «ответку». Отличился Дмитрий Данилин. К концу периода команды набрали еще по две штрафные минуты, однако, счет более не изменился.
Заключительный отрезок встречи тюменцев вновь подвело меньшинство. Сначала на 48-й минуте мастерски переправил летящую шайбу в сетку форвард хозяев Роман Музычко, затем спустя десять минут отличился Олег Марзоев. В этот момент на скамье штрафников находился защитник «Рубина» Сергей Карпов, наказанный двойным малым штрафом. Концовка матча ознаменовалась потасовкой между командами к немалому удовольствию местных болельщиков.