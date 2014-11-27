Тюменцы покупают в spa-салонах аллергенную косметику и платят за нее кредиты

Стоит хорошо соотносить риски перед посещением подобных салонов, тем более перед заключением договора купли-продажи и оформлением кредита. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области настоятельно рекомендует гражданам внимательно подходить к вопросу приобретения дорогостоящей косметики, реально оценивать свои финансовые возможности и учитывать отсутствие противопоказаний для ее использования.