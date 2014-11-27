Тюменцы покупают в spa-салонах аллергенную косметику и платят за нее кредиты

Потребителей приглашают на проведение бесплатной spa-процедуры с использованием определенной косметики. Процедура длится несколько часов, со слов потребителей, все это время сотрудники салона активно убеждают клиента в необходимости приобретения косметики.
В случае его согласия договор купли-продажи оформляется на месте. По причине высокой стоимости данной продукции в большинстве случаев клиенты оформляли кредит. На этот случай в подобных организациях постоянно находится представитель банка, предоставляющего кредит.
В своих жалобах потребители описывают следующие моменты: чрезмерная настойчивость сотрудников, в некоторых случаях понуждение к заключению договора купли-продажи; отсутствие достоверной и полной информации о составе косметики, возможном возникновении аллергических реакций и сведений о производителе; сомнение о наличии лицензии на проведение косметических процедур, необходимого профильного образования у персонала.
В ряде случаев, потребители возвращали косметику по причине возникновения аллергических реакций, расторгали договор купли-продажи, а спустя время начинались звонки сотрудников службы безопасности банка с требованиями об оплате задолженности по кредиту и угрозами.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области призывает потребителей проявлять осторожность! Согласно п. 3 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену на аналогичный, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, парфюмерно-косметические товары надлежащего качества возврату и обмену не подлежат.
Стоит хорошо соотносить риски перед посещением подобных салонов, тем более перед заключением договора купли-продажи и оформлением кредита. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области настоятельно рекомендует гражданам внимательно подходить к вопросу приобретения дорогостоящей косметики, реально оценивать свои финансовые возможности и учитывать отсутствие противопоказаний для ее использования.
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